ПКС РФ виводять у Чорне море МіГ-31 з "Кинджалами": як це відіб'ється на військовій загрозі регіонам України

Патрулювання нейтральних вод російськими винищувачами, підвищує рівень загроз для мирних міст України. ЗСУ доведеться зміцнювати охорону важливих військових об'єктів. Небезпека є і для Європи — далеко не вся її територія закрита комплексами Patriot.

Повітряно-космічні сили (ПКС) Росії регулярно патрулюватимуть нейтральні води Чорного моря винищувачами МіГ-31К, носіями аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції в Пекіні 18 жовтня заявив, що таке рішення — не загроза.

Російський диктатор уточнив, що рішення про патрулювання ухвалили через дії США, які "дедалі більше втягуючись у близькосхідний конфлікт, затягли два авіаугруповання в Середземне море".

Українські військові попередили про небезпеку такого ворожого кроку. Росія може бити ракетами "Кинджал" по українських портах і остаточно витіснити Україну із "зернової угоди", вважає речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Надзвичайної активності носіїв "Кинджалів" поки не спостерігається, але загрози аеродинамічними ракетами можуть перейти на інші регіони, додала вона.

У Росії розраховують, що носії "Кинджалів" битимуть по установках HIMARS

"Якщо раніше ми говорили, що вони більше намагалися атакувати ["Кинджалами"] столицю і загрожувати безпосередньо, за їхніми параметрами, центру ухвалення рішень, то зараз... можуть опинитися під ударами і порти", — підкреслила Гуменюк.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат налаштований оптимістичніше і вважає, що патрулювання Чорного моря ситуацію не змінить. Російська армія щодня погрожує різними видами озброєння.

"Кинджали" можуть запускати по території України з півночі та сходу, а Чорне море — лише ще один напрямок. Можливо, Путін прагне погрожувати країнам НАТО, адже вони потрапляють у радіус дії ракет Х-47.

Західні країни, за словами Ігната, можуть підняти свою авіацію для перехоплення російських винищувачів у нейтральних водах Чорного моря.

"Кинджали" дістануть до Польщі: куди можуть вдарити ПКС РФ

Удари з акваторії Чорного моря можуть завдаватися по будь-якому українському регіону, а захищених місць не так багато. Комплекси Patriot можуть стояти хіба що в Києві, а інші міста і регіони не прикриті, каже Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

"Росіяни виробляють не так багато ракет Х-47 — на місяць до 7 штук. Йдеться більше про загрози для Європи, відстань ураження цілі доходить до 3 тисяч кілометрів. Не можна сказати, що вся територія ЄС закрита "Патріотами". З акваторії Чорного моря ЗС РФ вільно дістають до Польщі", — прокоментував він.

Фронтова ситуація не зміниться, а ось охорону важливих об'єктів — аеродромів і складів ракет — доведеться покращувати, додав експерт.

Директор російського музею військ ППО, полковник у відставці Юрій Кнутов всерйоз розраховує, що літаки ПКС РФ із ракетами "Кинджал" завдадуть миттєвого удару по установках HIMARS і MLRS, з яких запустять ракети ATACMS.

Якщо ЗСУ запустять ATACMS, російські літаки завдадуть миттєвого удару у відповідь "Кинджалами". А якщо враховувати швидкісні та точнісні характеристики ракети, можна сподіватися на дуже швидке ураження пускових установок, зазначив Кнутов.

Військово-морський експерт Володимир Заблоцький вважає вкрай нераціональним використовувати акваторію Чорного моря для запуску ракет Х-47. Носію потрібен запас дальності розгону, а в нейтральних водах він не перевищує 100 кілометрів, сказав він у бесіді з Фокусом.

"Літак однозначно потрапить у зону дії стеження України: натовськими авіаційними комплексами радіовиявлення і наведення AWACS, а також безпілотниками. Розігнатися і запустити "Кинджал" буде дуже складно, навряд чи вони взагалі потраплять по території України", — оцінив ситуацію фахівець.

Фокус раніше писав про модернізацію винищувача МіГ-31 у версію МіГ-31І. Покращений аналог може автоматично запускати ракети за встановленими параметрами.

У серпні Повітряні сили ЗСУ звітували про роботу українських систем ППО. За даними військових, засоби ППО знищили 13 ракет "Кинджал" і понад 20 інших типів балістичних снарядів.