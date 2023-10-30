Захоплення аеропорту в Махачкалі: чи буде "мусульманський бунт" у Росії після розборок у Дагестані

Скандали на релігійному ґрунті в Росії стають практично нормою. Опитані Фокусом експерти вважають, що війна Ізраїлю з бойовиками ХАМАС піділлє оливи у вогонь: у міру посилення бойових дій у Секторі Гази, те, що трапилося в Махачкалі, перекинеться на інші республіки. ФСБ буде безсила і не впорається з гнівом мусульман.

Сотні людей 29 жовтня штурмували аеропорт у Махачкалі, столиці Дагестану. Переважно молоді люди увірвалися в будівлю аеропорту і проникли на злітну смугу. Вони намагалися відшукати євреїв у літаку рейсу Red Wings, який прилетів з Ізраїлю.

Чоловіки силоміць відчиняли двері до службових приміщень і перевіряли документи у людей, які виходили. Силовики затримали 60 учасників заворушень, встановлено особи ще 150.

Глава Дагестану Сергій Меліков звинуватив в організації заворушень "зрадників і бандерівців з України", а затриманим в аеропорту запропонував поїхати на фронт, щоб "відмитися від ганьби".

Битва за мечеть і побиття за Коран: скандали в Росії за участю мусульман і мігрантів

Варто підкреслити, що в Росії часто трапляються скандали з представниками мусульманського світу. Один із прикладів — ідея будівництва найбільшої мечеті в пострадянському просторі біля православного храму біля Святого озера в Москві.

Учасники протестних акцій боялися різкого припливу мігрантів і зростання злочинності в районі. Православні наполягали, що Святе озеро — це місце їхнього паломництва, але не всі представники ісламу були готові йти на поступки. "Кадирівці", які нібито були в Україні, обіцяли воювати з усіма, хто проти будівництва мечеті.

Суперечки вдалося вирішити скасуванням планів — московська влада виділила новий майданчик для мечеті поруч із метро "Косино".

Крім цього, у Москві в липні цього року кілька десятків мусульман протестували, звинувачуючи силовиків у неодноразовому зриві намазів у Котельниках і Дзержинському в Московській області. Віряни були незадоволені постійними "облавами": під виглядом перевірки документів для пошуку нелегальних іммігрантів, поліцейські вдиралися в мечеті та переривали молитви.

Російські ЗМІ дедалі частіше констатують збільшення кількості зґвалтувань і групових нападів на росіян за участю трудових мігрантів із Середньої Азії. У 2022 році кількість злочинів за участю іноземців збільшилася на 10,3% порівняно з 2021 роком, а цьогоріч — зростання продовжилося, підкреслюють експерти в галузі кримінології.

Глава МВС Росії Володимир Колокольцев також звертав увагу на наркозлочинність: у кожному четвертому такому правопорушенні фігурують мігранти.

"Сьогодні з наркотиками пов'язане кожне четверте кримінальне діяння вихідців з інших країн. Ще два роки тому — кожне восьме. Непоодинокі факти організації ними наркоспільнот, включно з міжрегіональними, і підпільних лабораторій", — вказував чиновник.

Ще одна показова історія пов'язана з 15-річним Адамом Кадировим, сином глави Чечні. Він побив у СІЗО Грозного Микиту Журавеля, який спалив Коран на тлі мечеті. За цей вчинок він не тільки не зазнав покарання, а й удостоївся звання героя Чечні.

Погроми в аеропорту Махачкали: акція ФСБ, чи реальний антисемітизм?

Вище російське керівництво було в курсі підготовки акцій заворушень. Український політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук пригадав, як російський пропагандист Дмитро Кисельов тиждень тому готував медійний ґрунт для заворушень.

"У сотень мільйонів мусульман — звісно ж, не у кожного — антисемітизм — культурна норма, що переходить із покоління в покоління. І ніяка політкоректність із цим нічого не вдіє", — заявив Кисельов у прямому ефірі.

Поведінка спецпризначенців під час штурму чудово доводить свободу дій погромників. Правоохоронці знали, що ізраїльтян у літаку рейсу Red Wings було мало, зазначає Олещук.

"Путін показує Заходу здатність стримати антисемітські настрої в Росії і позначити себе в черговий раз "миротворцем". Москва продемонструє вирішення проблем і ризиків з мусульманами. Умовно кажучи, якщо Ізраїль хоче захисту, значить Заходу варто говорити з РФ і чекати на допомогу", — пояснює експерт.

Режим використовував молодих дагестанців у своїх інтересах: спочатку пустили на територію аеропорту, а потім їх показово витіснили силовики. Цікаво й те, що серйозні проблеми, пов'язані з мобілізацією та соціальною несправедливістю не викликали хвилі протестів, додав він.

Антисемітизм може бути не головною причиною для спалахів протестів на Північному Кавказі: у кожній республіці регіону зберігаються давні єврейські традиції, каже Фокусу оглядач "Эхо Кавказа" в Чехії Вадим Дубнов.

"На відміну від інших російських регіонів, єврейські громади на Північному Кавказі — це частина спільного життя і традицій, вони досить впливові. Скоріше, потрібно говорити про легковажний, а не злий антисемітизм. Має сенс говорити про особливості розвитку маргінального ісламу, який затуляє мирне життя", — пояснив Дубнов.

Гра в єдність із мусульманами

Говорити про організацію погромів проти ізраїльтян складно, адже тут немає матеріальних стимулів. Люди із силових структур і спецслужб захотіли погратися в єдність із мусульманською громадськістю і духовенством, продовжив оглядач.

"Буває так, що люди виходять із підтримкою Палестини, але це не антисемітські акції. Але для тих, хто влаштовував заворушення в аеропорту Махачкали, ідея єдності перетворюється на ідею загальних погромів без жодного аналізу. Москва стривожена тим, що такі речі вийдуть з-під контролю", — резюмував Дубнов.

Зазначимо, що голова Координаційного центру мусульман Північного Кавказу Ісмаїл Бердієв 30 жовтня звинуватив в організації заворушень в аеропорту іноземних представників і вважає, що в Дагестані горяни-євреї "з давніх-давен мирно живуть пліч-о-пліч" з мусульманами.

"Є сили, які зацікавлені в таких заворушеннях. Найімовірніше, вони перебувають за межами Росії. Я вважаю, що в тому, що трапилося, винні ті, хто хоче дестабілізації в нашій країні", — заявив священнослужитель.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав події в Дагестані поширенням культури ненависті до інших народів у Росії. Ненависть пропагується на держтелебаченні та з владою.

Патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) заявив, що заворушення в Махачкалі — це спроба посварити мусульман та іудеїв. Ті, хто прибув до Дагестану на літаку, вочевидь не винні в тому, що відбувається на Близькому Сході, зауважив він.