"Небезпечна для півдня": в чому особливість російських ракет Х-59 (відео)

За словами майор запасу Олексія Гетьмана, українським ППО та ЗРК важко перехопити ракету Х-59, адже вона летить досить низько. Проте, головну перевагу росіяни нині віддають виготовленню ракет Х-101 та Х-555.

ЗС РФ все частіше почали використовувати авіаційну ракету Х-59 в поєднанні з атаками Shahed. В чому її особливість та чому росіяни так активізувалися в своїх діях, щодо використання саме цього виду озброєння у коментарі Фокусу 2 листопада розповів майор запасу та учасник російсько-української війни, Олексій Гетьман.

Засобам ППО важко перехоплювати цілі, які летять дуже низько: деталі

За словами Гетьмана, ракету Х-59 важче перехоплювати засобом протиповітряної оборони.

Експерт наголосив, що будь-яка ракета, котра застосовується як протикорабельна, розрахована на те, щоб літати на низькій висоті.

"Коли ракета летить на низькій висоті, її важче перехопити зенітно-ракетному комплексу", — зазначив він.

Зі слів Гетьмана, за рахунок кривизни Землі, ракету Х-59, що летить низько, можна побачити тоді, коли вона вилітає з-за горизонту.

"Відстать до горизонту на морі, якщо стояти з середнім зростом, це лише 4,5 кілометри. Якщо ракета летить на висоті 5 чи 10 метрів, то її можна побачити приблизно за 10-12 кілометрів", — пояснює військовий.

"Проста формула": з якої відстані можна побачити ракету

Гетьман поділився "простою формулою" для визначення відстані, з якої вдасться побачити випущену окупантами ракету.

"Наприклад, вона летить на висоті 9 метрів. Беремо квадратний корінь з 9 метрів. Отримаємо чисто 3. Потім це множимо на 4. Вийде 12. Це відстань, з якої можна побачити ракету. Далі просто неможливо побачити, бо вона знаходиться за лінією горизонту", — наголошує майор запасу.

Х-59 особливо небезпечна для півдня: що відомо

За словами військового, радіолокаційна станція може побачити ракету, лише коли вона підлетіла достатньо близько.

"Ви зрозумійте, яка це небезпечна зброя. Особливо для півдня, адже там немає рельєфу місцевості. Там вона над рівнем моря може летіти взагалі 3-5 метрів. Її можна побачити через 5-6 кілометрів. Саме тому росіяни її застосовують", — розповів Гетьман.

Чи достатньо ракет в РФ

Олексій Гетьман заявив, що окупанти використали вже багато своїх ракет. За його словами, військово-промисловий комплекс РФ може виробляти від 40-45 до 79-80 ракет на місяць. Це залежить від того, чи отримують вони відповідну комплектацію за допомогою "сірих схем".

За інформацією військового, можна приблизно оцінити скільки та які саме ракети виготовляють окупанти за місяць. Наприклад, 1-3 аеробалістичних ракет "Кинджал" та 5-6 балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Головну перевагу, за словами військовослужбовця, вони віддають ракетам Х-101 та Х-555.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Росія не полишатиме спроб пошкодити українську енергосистему та з настанням холодів, ймовірно, знову вдарятиме по об’єктах енергетичної інфраструктури.