Призведе до її дезінтеграції: експерт розповів, про внутрішню ситуацію у Росії (відео)

На думку експерта, на сьогодні Росія є "імперією старого зразка", яка рано чи пізно розпадеться на низку національних держав.

На сьогодні внутрішня ситуація у Росії не сильно подібна на ситуацію у 1917 році. Втім її багатонаціональність неминуче призведе до розпаду на низку інших держав. Таку думку висловив кандидат історичних наук, ведучий та співавтором YouTube-каналу "Історія Без Міфів" Владлен Мараєв в ефірі YouTube-каналу Фокус.

"Поки що б не сказав, що ситуація дуже подібна, оскільки у 1917 році тривала повномасштабна світова війна. Наразі повномасштабної світової війни немає, відбувається російсько-українська війна у якій Росія дуже серйозно залучена", — розповів Мараєв.

Втім експерт зазначає, що попри серйозність намірів Росії у цій війні, вона не залучила мільйони військовослужбовців та не перевела всю свою економіку на воєнні рейки.

Мараєв пояснив, подібність ситуації можу бути у тому сенсі, що Росія як і Російська імперія у 1917 році є дуже багатонаціональною державою, тобто є "імперією старого зразка". Зокрема, вона населена різними народами, які сповідують різні віросповідання та спілкуються різними мовами.

"Неминуче рано чи пізно це має призвести до її дезінтеграції на низку національних держав, або відокремлення частини національних держав від цієї імперії", — сказав кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Нагадаємо, на початку вересня американський футуролог розповідав, що Росія може розпастися у разі дискредитації центру влади. На його думку, ймовірно цей процес уже пішов, а Володимир Путін вже підірвав свою владу.

Також раніше ЗМІ писали, що російський президент побоюється свого наближеного оточення, яке може повстати проти нього. Зокрема, більшість його оточення не задоволені розвитком подій в Україні.