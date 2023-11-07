"Звук чеки від гранати не переплутаєш". Кому вигідна загибель помічника Залужного, — версії експертів

Трагічна смерть майора Геннадія Частякова в день його народження породила безліч чуток і версій того, що сталося. Фокус з'ясовував, чи міг помічник головнокомандувача ЗСУ переплутати боєприпаси з муляжами або це було сплановане вбивство.

Загибель у день народження Геннадія Частякова, помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, викликає багато запитань. Офіційні версії того, що сталося, різняться: у МВС кажуть про необережне поводження з боєприпасами, а головком — про спрацювання вибухового пристрою в подарунку.

ЗМІ тиражують розширені здогадки з посиланням на компетентні джерела. Журналіст Андрій Цаплієнко писав, що старший помічник заступника головкому ЗСУ на прізвище Тимченко подарував Частякову "оригінальний" набір: у дерев'яну коробку з пляшкою віскі "Black Label" поклав шість гранат. Цю версію нібито підтвердили троє свідків.

Тимченко сказав Частякову таке: "Тебе здивувати важко — тому дарую бойові гранати і пляшку хорошого віскі". Цаплієнко підкреслює, що Тимченко для чогось вирішив залишити собі ще дві гранати.

"Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми", — написав військкор.

Залишається незрозумілим, як помічник головнокомандувача ЗСУ у званні майора переплутав бойові гранати з чарками. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко захотів розсіяти чутки й озвучив основну версію поліції: помічник Залужного повернувся додому з роботи, дістав подарункову скриньку з гранатами і почав показувати один із боєприпасів синові.

"Це були гранати нового західного зразка. Спочатку в руки боєприпас узяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини і висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух", — заявив Клименко.

Під час огляду у квартирі Частякова знайшли ще 5 таких нерозірваних гранат. Поліцейські відшукали колегу-військовослужбовця, який вручив подарунок. Його кабінет обшукали і вилучили ще дві аналогічні гранати, зазначив міністр.

Чи знав Частяков про гранати?

Помічник головкому дійсно міг не знати, що гранати нібито у вигляді чарок були справжні. Питання в тому, як вони потрапили до штабних працівників, адже всі гранати проходять за особливим обліком, каже Фокусу колишній поліцейський-криміналіст, адвокат Віктор Чевгуз.

"Хіба він працював із вибухівками та боєприпасами? Він обіймав офісну посаду. Поведінку військових, які дарують бойові гранати, не можна назвати серйозною. Під час війни навіть із західними боєприпасами потрібно поводитися акуратно. Спочатку хоча б досконально вивчити їхні тактико-технічні характеристики", — пояснив фахівець.

Адвокат прирівнює версію головнокомандувача ЗСУ про вибуховий пристрій, під якою можна розуміти умисну ліквідацію, до слів Клименка про підрив гранати самим військовим.

"За законодавством граната вважається вибуховим пристроєм, версії не суперечать одна одній. Досвідчені сапери підриваються, а що вже говорити про штабних. Звичайно, жоден фронтовик так не вчинив би", — оцінив він дії осіб.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов не згоден з тим, що у помічника головкому ЗСУ не було бойового досвіду. Геннадій Частяков — випускник військового ліцею та Одеського інституту Сухопутних військ і відразу б відрізнив справжню гранату від муляжів.

"Коли висмикуєш чеку робочої гранати, лунає характерний звук незалежно від її модифікації. Переплутати цей звук ні з чим не можна. Після висмикування чеки залишається до 4 секунд на ухвалення рішення — викинути її або накрити собою, щоб не постраждали діти", — говорить він Фокусу.

Експерт звертає увагу на необхідність відкриття кримінальної справи за фактом незаконного обігу вибухонебезпечних предметів. Якщо цього не зроблять, з'явиться більше запитань до причин загибелі Частякова. Фокус звернувся до МВС із запитом про відкриття справи за цією статтею, але на момент публікації тексту відповіді не отримав.

"Російський слід"? Чи могли замовити Геннадія Частякова

Слідство зобов'язане відпрацювати всі версії трагедії, включно з цілеспрямованою ліквідацією військового. Опрацювати треба такий ланцюжок: звідки надійшли гранати і від кого, зазначає генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Необхідно встановити справжні мотиви дій і наскільки чиновник, який дарував гранати, був у близьких стосунках із загиблим.

"Справжні боєприпаси цілком могли підсунути замість муляжів. Подарувати гранати — це вже порушення закону і юридично кваліфікується як злочин. Військові та правоохоронці, які мають право на носіння зброї, не можуть виносити бойові гранати в громадські місця", — пояснює генерал Фокусу.

Отримання боєприпасів зі складів ЗСУ і передача їх іншій особі — це свідоме діяння, що загрожує життю і здоров'ю людей, додав Маломуж.

"Російський слід" теж міг бути присутнім у справі Частякова. Його загибель сприймається як атака на Залужного і військове керівництво України, вважає член Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснардеп Сергій Висоцький.

Убивство високопоставленого військового, за його словами, зайвий раз доводить, що фронт всюди. У випадку з Частяковим варто говорити про теракт у тилу, підсумував екснардеп.

Нагадаємо, у Португалії поліція затримала туриста з Азербайджану в ресторані через те, що його додаток для перекладу переплутав "гранат" із "гранатою".

А наприкінці жовтня невідомий чоловік залишив у метро німецького міста Франкфурт ручну гранату. Боєприпас, що містив близько 100 грамів вибухівки, знайшли перед магазином у торговому пасажі.