"Підважують єдність та дискредитують": як РФ використовує скандали в Україні, — експерт (відео)

На думку аналітика Валентина Гладких, чвари між українцями використовує Кремль, щоб дискредитувати Україну. Через це, наприклад, в США республіканці можуть подумати, що в країні існують утиски за національною ознакою.

Російська влада використовує непорозуміння в українському суспільстві, щоб дискредитувати Україну. Серед основних наративів — начебто існування утисків та відсутність демократії. На це мають зважати громадяни, яким найперше потрібно зосередитись на перемозі у війні і лише потім можна було б подискутувати щодо різних актуальних проблем. Про конфлікти в українському соціумі і про те, як їх використовує Кремль, ідеться у інтерв'ю Фокусу експерта Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентина Гладких.

На думку Гладких, "чвари" використовують українські вороги, щоб "підважити єдність та солідарність всередині суспільства". Через суперечки зменшується здатність до опору — "резистентність". Тим часом російська пропаганда поширює "міфи та страшилки", що начебто в Україні когось утискають. Ця пропаганда дістається, наприклад, до американських політиків з Республіканської партії. Вони не занурені в українські реалії, тому починають думати, що тут є переслідування на релігійному та мовному ґрунті, пояснив експерт.

У діалозі з журналістом експерт розглянув ситуацію з мовознавицею Іриною Фаріон. Він визнав, що вона фахівчиня у сфері літератури, але її заяви зовсім не сприяють нинішній меті українського народу.

"В площині політики [вона — ред.] продукує заяви, які не йдуть на користь розв'язанню принципово важливої проблеми, яку всі ми сьогодні вирішуємо — це перемога над Російською Федерацією", — пояснив експерт, — "Питання важливе, але форма його постановки, час його постановки, а, головне, тональність його постановки наразі є абсолютно деструктивним".

Наразі українці починають обговорювати низку внутрішньо політичних питань, як от ідентичність, культура, гуманітарна політика тощо, нагадав співрозмовник Фокусу. Однак їх потрібно розв'язувати лише тоді, коли "захистимо суверенітет та територіальну цілісність".

Війна в Україні — деталі скандалів

Зазначимо, 6 листопада Ірина Фаріон у інтерв'ю заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців полку Нацгвардії "Азов" та Третьої штурмової бригади. Після цього Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що помітив у висловах мовознавиці ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

На слова Фаріон відгукнулись "азовці". Зокрема, заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін запевнив, що його побратими не зважатимуть на напади професорки Львівської політехніки.

Між тим студенти навчального закладу запропонували звільнити професорку, а ректорат запевнив, що не поділяє її думку щодо російськомовних українських захисників.

Крім того, у ЗМІ порушували тему щодо непорозумінь між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Ішлося про те, що посадовці начебто мали різне бачення ситуації на лінії фронту. 8 листопада у мережі опублікували фрагмент інтерв'ю голови офісу президента Андрія Єрмака. Єрмак запевняв, що конфліктує немає, натомість є спільне бачення можливого розвитку подій на війні.

Нагадуємо, журналісти видання The New York Times опублікували статтю, у якій розглянули можливість мобілізації українських жінок. Між тим поки що на облік у військкоматах мають стати жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту.