"У гіршому становищі, ніж був Бахмут": чи можуть ЗС РФ оточити Авдіївку (відео)

На думку військового експерта Олександра Коваленка, навіть якщо окупантам не вистачить сконцентрованого біля Авдіївки ресурсу для оточення міста або захоплення нових локацій, вони все одно не зупиняться.

Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, продовжать спроби захопити місто Авдіївка в Донецькій області. Про це сказав військовий аналітик Олександр Коваленко в інтерв'ю YouTube-каналу Фокус 13 листопада.

На запитання про те, чи існує загроза оточення Авдіївки, Олександр Коваленко відповів ствердно. На його думку, загроза дуже велика і її потрібно реалістично сприймати.

"Авдіївка перебуває зараз у набагато гіршому становищі, ніж був Бахмут. За багатьма параметрами. Вона дійсно є потужним укріпрайоном, це правда. Проте загроза її оточення, особливо якщо росіяни зможуть захопити селище Степове і вийти на Бердичі, зростає на кілька порядків", — сказав експерт.

Олександр Коваленко зазначив, що саме зі Степового та Бердичів російські окупанти зможуть контролювати трасу 0542, яка є важливою логістичною артерією. Він вказав на те, що зі Степового росіяни матимуть повний вогневий контроль над трасою.

Експерт наголосив, що окупанти поки що не контролюють згадані населені пункти, однак потрібно розуміти, що загроза велика.

Олександр Коваленко про загрозу оточення Авдіївки

Говорячи про те, чи вистачить у росіян ресурсів на штурм Авдіївки і чи є межа втрат, після якої вони можуть відмовитися від цієї ідеї. Коваленко зазначив, що за останній місяць Путін уже двічі був із візитом у Ростові, у штабі Південного округу.

"Коли відбувалися наступальні дії біля Бахмута, він так часто не заїжджав у російські штаби. Отже, для нього питання Авдіївки дуже важливе. Це такий собі фетиш, навіть більше, ніж Бахмут", — сказав Коваленко.

Зважаючи на це, експерт дійшов висновку, що навіть якщо росіянам не вистачить сконцентрованого біля Авдіївки ресурсу для оточення міста або захоплення нових локацій, вони все одно не зупиняться.

Нагадаємо, 10 листопада майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман припустив, що під час виборів у Росії противник навряд чи здійснюватиме масовані атаки одразу на багатьох напрямках, а зосередиться на кількох. На його думку, для атак може бути обрана або Авдіївка, або Куп'янськ-Вузловий.

Раніше, 8 листопада, колишній співробітник СБУ Іван Ступак висловив думку, що командування ЗС РФ продовжуватиме кидати людей на штурми Авдіївки доти, доки місто не буде повністю захоплено.