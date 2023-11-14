"Студента з Криму будуть переслідувати": представник Зеленського в АРК про скандал із Фаріон

Російські силовики можуть тримати в полі зору студента з Керчі, який підтримав точку зору мовознавця про статус української мови в ЗСУ. Можливо, хлопець відбудеться адмінвідділом за статтею про "дискредитацію ЗС РФ". Сама викладачка не бачить своєї провини і перекладає відповідальність на "провокації ФСБ".

Студенти Національного університету "Львівська політехніка" 14 листопада вийшли на мітинг, вимагаючи звільнити їхнього викладача — професора-мовознавця Ірину Фаріон. До них приєдналися ті, хто навчається в ЛНУ імені Івана Франка та коледжу індустрії моди КНУКіМ.

Студенти обурені висловлюваннями колишнього нардепа на адресу українських військових.

Фокус докладно розбирав скандали, в яких фігурує Ірина Фаріон. Екснардеп прославилася нападками на українських військових за їхні розмови російською мовою. Вона з полегшенням зітхала, коли говорила, що далеко не всіх захисників "Азовсталі" звільнили з полону.

"Я не можу назвати їх (військових) українцями, якщо вони не говорять українською мовою. Так нехай себе назвуть "росіянами". Що їм заважає? Якщо вони такі великі патріоти, нехай покажуть свій патріотизм. Вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченка", — заявляла вона.

Проректор "Львівської політехніки" Олег Давидчак вважає, що для ухвалення рішень щодо звільнення треба вислухати думку інших викладачів і самої Фаріон. Раніше ректорат говорив журналістам про відсутність правових підстав для звільнення професорки. Комісія збереться 23 листопада і винесе рішення.

Скандал із публікацією особистих даних студента з Керчі

Поки скандали з військовими набирали обертів, Фаріон потрапила в іншу неприємну ситуацію з публікацією скріншота особистих даних студента з Керчі. Хлопець надіслав листа з підтримкою її позиції про статус української мови в армії.

Викладач показала листування в Telegram-каналі з ім'ям і прізвищем кримчанина. Цими даними могли скористатися співробітники Центру з протидії екстремізму МВС Росії. Однак Фаріон не розгубилася і назвала те, що трапилося, "черговою провокацією".

"Таке прекрасне обличчя має дика московська ФСБшна провокація. Самі організували. Самі себе викрили", — заявила мовознавиця.

Представник президента України в Криму Таміла Ташева захотіла притягнути Ірину Фаріон до відповідальності за такий необачний вчинок. На її думку, поширювати повідомлення від людей, які живуть в окупації, — це "ницість і злочин".

Найчастіше такі дій призводять до незаконних адмінсправ за статтею про так звану "дискредитацію ЗС РФ". Станом на 8 листопада 2023 року, у Криму було 559 таких випадків, із них у 490 випадках присуджували штрафи, каже Ташева Фокусу.

"Спілкуючись із нашими громадянами на території окупованого Криму, не можна наражати їх на небезпеку. Навіть за приватне листування чи публікацію в соцмережі окупанти будуть їх переслідувати. Публічного резонансу набув випадок із громадянкою Фаріон. На жаль, вона не єдина, хто необережно поводиться з персональними даними наших людей на окупованих територіях", — розповіла представник президента.

Правову оцінку таким діям мають дати правоохоронні органи, представництво президента в АРК зі свого боку вже подало таку заяву, підсумувала вона.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк критикував Ірину Фаріон за публікацію особистих даних студента з Криму. Бажання отримати хайп, на його думку, призвели до особистої трагедії.

Ірина Фаріон раніше говорила, що мовна боротьба в Україні "набагато важливіша за бої на фронті". Потрібно різними способами справлятися з "московськомовними дикунами", наголошувала викладачка.