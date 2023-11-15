"У ворога виникли проблеми": експерт розповів про ситуацію на лівобережжі Херсонщини (відео)

На думку Олександра Мусієнка, російські військові вже програли у тому, що дали Силам оборони висадитися на лівобережжі. Зокрема, тепер перед українськими військовими стоятиме завдання з розширення плацдарму.

На сьогодні українські військові контролюють на лівобережжі вздовж Дніпра смугу довжиною 60 км – від населеного пункту Кринки до Антонівського мосту. Про це розповів в ефірі Фокусу Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.

За його словами, наразі на лівобережжі Херсонщини тривають активні бойові дії та операція зі звільнення територій і закріплення українських військових. Зокрема, нашим силам вдалося закріпитися вздовж берегової лінії та перекинути деяку техніку і засоби.

Мусієнко пояснив, що російські військові зіткнулися із проблемами, адже не завадили висадці наших Сил оборони.

"Очевидно, що у ворога виникли проблеми, тому що вони не змогли завадити висадці нашої морської піхоти, десанту та Сил ТрО на лівобережжі. Тобто, вони вже на цьому етапі дещо програли, тому що дали нам можливість зайти, а очевидно що тепер, коли наші сили зайшли, буде стояти завдання розширювати цей плацдарм", — розповів Олександр Мусієнко.

Експерт пояснює, що це може створити проблеми з логістикою для російської армії. Зокрема, українські військові просуватимуться далі з метою перерізання російського логістичного забезпечення з Криму на Мелітополь.

Серед іншого, він сказав, що відтягування російських сил з цих напрямків, де вони зараз перебувають, надало б можливість українським військовим вести більш активніші дії на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, 14 листопада в Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра. Вони зазначають, що з середини цього року військові проводять більш масштабніші наземні операції та здатні утримувати свої поточні позиції.

Також 15 листопада бійці показали, як на лівобережжі Херсонщини підірвали казарму з російськими військовими за допомогою дрона. Мінімальні втрати внаслідок удар становлять від 30 осіб.