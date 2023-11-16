Євроінтеграція і зменшення допомоги США: чи є тиск на Україну щодо перемовин з РФ, — експерт (відео)

На думку експерта Ігоря Чаленка, будь-які вкиди в інформаційний простір щодо перемовин з РФ свідчать про фактичне прощупування ґрунту, наскільки Україна та суспільство готові погодитися на ті чи інші сценарії.

Наразі у світовій площині певним чином збіглися такі дві обставини, як вступ України до Євросоюзу та зменшення допомоги США у 2024 році. Які наслідки матиме вплив цих двох подій на шляху до євроінтеграції України, розповів YouTube-каналу Фокус голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Він зауважив: все, що стосується євроінтеграції в економічний блок ЄС, а також Північноатлантичний альянс, фактично проходить тим треком, який було окреслено раніше.

"Ми всі прекрасно знали, коли було оголошено і усну рекомендацію, і усний звіт Єврокомісії. Зараз вже отримали письмовий звіт. І все триває відповідно до того графіка, який вже окреслено", — зазначив експерт.

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І наголосив, що він не вважає можливим проводити будь-які прямі паралелі між позицією США щодо певного зменшення підтримки України і намаганням посадити Україну за стіл перемовин.

Тим не менш, на думку Чаленка, тему всебічної євроінтеграції України використовують для того, аби створити певні переговорні умови, за яких Україна не зовсім впевнено почувається.

"До прикладу, ми чули заяву (ексгенерального секретаря НАТО. — Ред.) Андерса Расмуссена стосовно того, що Україна може вступити в НАТО за моделлю Західної Німеччини. Також від інших експосадовців альянсу ми чули про південно-корейський сценарій", — нагадує експерт.

На думку голови Центра, це свідчить про фактичне прощупування, так би мовити, ґрунту, наскільки Україна та українське суспільство готові погодитися на такі сценарії.

"Поки що звичайно ніхто не реагує на таке з погляду, що Україна піде на поступки. Ми і надалі продовжуємо відпрацьовувати мирний трек, виходячи з мирного плану президента України Володимира Зеленського", — констатує Чаленко.

Він нагадав, що наразі вже проведено три саміти миру на рівні радників з питань безпеки. Надалі заплановано ще четвертий саміт, який має відбутися перед глобальним самітом миру лідерів держав. Тож, на думку експерта, зараз триває викристалізація загальносвітової позиції щодо того, якими мають бути перемовини зі справедливими умовами для України. Всі інші заклики Чаленко назвав просто намаганнями загасити полум’я, не думаючи про будь-які, у тому числі стратегічні, наслідки для України.

"Сьогодні цілком очевидно, що РФ не збирається зупинятися. Їй потрібен час виключно для того, щоб перегрупуватися і нанести новий удар. Дійсно це так, але тим не менш якщо РФ змінить свою позицію і згодиться на реальні перемовини, то побачимо", — спрогнозував Чаленко.

При цьому він зауважив, що Україна ніколи принципово не відмовлялася від перемовин, проте констатувала торік, що саме з чинним президентом РФ Володимиром Путіним це неможливо.

"Гадаю все розвивається в динаміці, але ми на даному етапі робимо все одне ставку на наші Сили оборони попри те, що війна зараз триває, як казав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, в певному позиційному стані", — підсумував Чаленко.

Нагадаємо, що Фокус у власному матеріалі також розповідав, що представники України та США проводили з росіянами переговори "другого рівня". Голова МЗС Дмитро Кулеба пояснив, без якої умови домовленості неможливі.

Крім того, Фокус повідомляв, що ЄС хоче вдарити по виробництву зброї в РФ, Кремль розраховує на імпортозаміщення. Якщо ЄС дійсно введе заборону на експорт точних верстаків у 12-му пакеті санкцій, то по російській оборонно-промисловій базі буде завдано серйозного удару.