Вдарить по економіці РФ: які можуть бути наслідки у конфлікту Москва-Хельсінкі

Росія вирішила дестабілізувати ситуацію в одній із країн НАТО й організувала потік мігрантів до Фінляндії. Найбільші пункти пропуску через кордон тепер закриті для росіян. Фокус розбирався, чи зможе конфлікт Москви і Гельсінкі посилити ймовірність Третьої світової війни.

Фінляндія закрила кілька найбільших наземних пунктів пропуску на кордоні з Росією до 18 лютого 2024 року, що посилило напругу РФ з однією з країн-членів НАТО. Причиною став потік нелегальних мігрантів, який, на думку фінської влади, організувала Москва у відповідь на приєднання Фінляндії до Альянсу. Перед тим як закрити пункти пропуску, влада Фінляндії направила до кордону з РФ військових, щоб контролювати ситуацію і побудувати укріплення.

У Кремлі дії західних сусідів "викликали жаль". Там зазначали, що між країнами "немає діалогу".

Після того, що сталося, за інформацією російських ЗМІ, деякі громадяни РФ, які проживають на території Фінляндії, провели мітинг у Гельсінкі. Вони стурбовані тим, що не зможуть бачитися з родичами.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія має намір використати тактику гібридної війни на фінському кордоні, організувавши потік мігрантів. У 2021 році Москва діяла за тим самим принципом на кордоні Білорусі та Польщі, влаштовуючи провокації, щоб потім звинуватити Альянс в агресії.

Принцип доміно

На тлі повномасштабної війни в Україні, яка поставила під загрозу безпеку в Європі, Росія активно веде гібридну війну проти країн Заходу. За словами політолога Володимира Фесенка, спроба влаштувати міграційну кризу у Фінляндії з метою дестабілізації ситуації всередині країни — один із яскравих прикладів.

"Це технологія гібридної війни. РФ розглядає свої взаємини із Заходом, і навіть із ситуативними партнерами, яким була Фінляндія, у форматі холодної війни. Кремль не готовий до ще однієї гарячої війни, але в майбутньому такий ризик є. Західні аналітики попереджають, що Москві знадобиться шість років у разі заморозки війни в Україні, щоб підготувати новий наступ . Відомо, що Росія вже готує в Боснії розкол і намагається спровокувати новий конфлікт на Балканах", — каже Фокусу Фесенко.

Експерти зазначають, що історія з мігрантами у Фінляндії нагадує інцидент на польсько-білоруському кордоні 2021 року, коли між країнами наростав конфлікт через потік нелегальних мігрантів через Білорусь до ЄС. У прикордонній службі Польщі тоді заявляли, що з початку 2021 року до країни намагалися потрапити 30 тисяч мігрантів. Восени на тлі конфлікту Варшава ввела надзвичайний стан у прикордонній смузі з Білоруссю в Підляському та Люблінському воєводствах. А польський Сейм затвердив план будівництва стіни на польсько-білоруському кордоні вартістю 350 мільйонів євро.

Фінляндія запустила принцип доміно. Її приклад можуть наслідувати Литва, Латвія, Естонія — і теж повністю закрити свої кордони для росіян. Олег Постернак, політичний аналітик

У нинішній ситуації Кремль намагається провести аналогію — у 2021 році за провокаціями в Польщі послідувало повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Інцидент у Фінляндії, за задумом російських пропагандистів, імовірно, має посилити відчуття загрози в західному світі.

Крім того, протистояння Москви з Гельсінкі вписується у виборчу кампанію Путіна, вибудувану на темі холодної війни із Заходом. Вибори президента в РФ мають відбутися в березні 2024 року.

На порозі Третьої світової війни?

Незважаючи на спроби Росії показати, що вона здатна втручатися у внутрішні процеси інших країн, ефект від протистояння із Заходом прямо протилежний. За словами політичного аналітика Олега Постернака, наприкінці січня наступного року у Фінляндії відбудуться президентські вибори. В умовах напруженої електоральної боротьби, для кандидатів вкрай важливим буде гарантувати безпеку на кордоні. У перспективі конфлікт Москви з Гельсінкі може не вирішиться, що вдарить по економіці РФ.

"Закриття прикордонних пунктів — це радикально, тому що через кордон іде товарообіг, туристичний потік.

Фінляндія запустила принцип доміно. Її приклад можуть наслідувати Литва, Латвія, Естонія — і теж повністю закрити свої кордони для росіян", — зазначає експерт.

Російські пропагандисти у відповідь на дії Фінляндії погрожували країні НАТО війною. На думку експертів, для Кремля не складе труднощів пояснити своїм громадянам необхідність збройного конфлікту з Альянсом. Однак поки що серйозних намірів у Москви вступати у відкриту конфронтацію немає, оскільки для цього недостатньо ресурсів.

"Кремль не здатний вести ще одну повномасштабну війну, хоча пряме зіткнення РФ з країнами НАТО зіграло б на користь України, адже в такому разі вдалося б знищити країну-агресора", — говорить Фокусу політичний експерт Олександр Кочетков.

Співрозмовники Фокуса вважають, що світові лідери, хоча й не люблять говорити про перспективи Третьої світової війни, розуміють — якщо Путіна не зупинити в Україні, він прийде в Європу. А якщо Росія буде ослаблена — вона не зможе почати нову війну.

"Якщо в Кремлі вважатимуть, що Захід програв війну в Україні, пішов на невигідні для себе компроміси, тоді це підбадьорить Путіна, і ризик нової агресії буде високий", — зазначає Фесенко.

Поки що, на думку експертів, світ не стоїть на порозі Третьої світової війни, оскільки цей варіант вирішення конфлікту в глобальних масштабах не є єдиним.

"Ми керуємося тим, що будь-яка світова система схильна до зважених рішень. Але ми вступили в низку 20-х років, коли сценарії "чорних лебедів" — мало прогнозованих речей, стають можливими. Є видимість, що конфлікт купірують. Але все частіше від світових політиків, аналітиків, експертів можна почути подібні заяви", — додає Постернак.

Нагадаємо, за словами фінського глави держави Саулі Нііністьо, Москва не може змиритися з тим, що тепер вона межує зі ще одним членом НАТО, тому влаштовує провокації.

Також Фокус писав, що в листопаді Фінляндія заборонила росіянам заїжджати в країну на велосипедах. Пов'язано це з тим, що потік громадян на цьому виді транспорту значно збільшився. Після цього влада вирішила ввести обмеження.