Виїхали і не повернулися: майже 250 українських спортсменів стали ухилянтами, — відповідь Мінспорту Фокусу

Спортсмени виїжджають з країни на змагання і збори під час великої війни, але за неповернення у встановлений владою термін — на них чекає покарання. Фокус дізнався, що загрожує спортсменам, які вирішили не повертатися в Україну.

Спортсменам дозволено виїжджати з України, щоб представляти країну на змаганнях і зборах. З 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023 року правом виїзду скористалося приблизно 9 000 спортсменів та їхніх тренерів, повідомило Міністерство молоді та спорту України у відповідь на запит Фокуса .

Не повернулися в Україну з різних причин 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту та 49 спортсменів і 13 тренерів з неолімпійських. Мінспорту і спортивні федерації погрожують ухилянтам виключенням зі складу національних збірних і позбавленням спортивних звань.

Багато людей виїжджало з України у складі делегації спортивних збірних

Загальна кількість тих, хто виїхав, також поділяється на категорії. Після початку повномасштабного російського вторгнення країну залишили 4364 спортсмени і тренери з олімпійських, а також 3104 спортсмени і 1590 тренерів із 93 неолімпійських видів спорту.

Спортсмени виїжджають з України за наказом Мінспорту про комплектацію національної збірної з відповідного виду спорту.

Список спортсменів рекомендує профільна федерація, а міністр або його заступники підписують розпорядження на виїзд. Далі міністерство просить Держприкордонслужбу сприяти виїзду.

Докладніше про те, як українські чоловіки під виглядом спортсменів залишають країну під час війни читайте в матеріалі Фокуса "Ухилянти під прикриттям спортсменів? Як виїжджають з України на турніри та збори".

Нагадаємо, частина спортсменів служить у лавах ЗСУ. У квітні цього року ЗМІ писали про загибель на Донбасі 42-річного багаторазового чемпіона України з веслування Олександра Дикого.

А у березні Фокус розповідав про загибель під Бахмутом українського легкоатлета Романа Поліщука. Спортсмен служив в армії з перших днів великої війни з РФ.