"7-ми мільйонна армія Росії — це міф": експерт розповів про мобілізаційний ресурс окупантів (відео)

Максимальна кількість мобілізаційних можливостей складає 200-250 тисяч росіян кожні пів року на думку військового експерта Євгена Дикого. А ще треба враховувати незадоволення "дружин мобіків".

Як би не запевняли російські пропагандисти, але одномоментно поставити "під рушницю" 7 мільйонів росіян і відправити їх на фронт абсолютно не можливо, а можливостей набору по контракту вистачає армії РФ тільки на те, щоб "затикати дірки" від втрат, але не проводити ротацію на фронті. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Євген Дикий, що проходив службу в батальйоні "Айдар", який зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

"Тощо у росіян є проблеми з ротацією — безперечний факт. З початку вони оголошували доволі прийнятні умови (перебування на фронті протягом 6 місяців і 1 рік загальної служби), — зазначив Євген Дикий. — Але всі ці умови давно порушуються й звичайний російський боєць може знаходитись на передовій більше як рік і після чого його не демобілізують, а контрактникам взагалі автоматично продовжують строк служби".

Зараз кількість бажаючих піти на контракт в армію РФ значно зменшилась і складає від 10 до 15 тисяч на місяць, каже експерт, а цього не вистачає на ротацію — тільки на хоч якусь заміну вбитих і поранених. На його думку, таку нестачу можна компенсувати тільки примусовою мобілізацією, яка хоч ніколи й не було популярною у Росії, але народ ставився до неї фаталістично.

Скільки бійців насправді може мобілізувати Росія

Оскільки популярність контракту падає, то Кремль може розраховувати тільки на саму мобілізаційну систему у РФ, що теж має певні обмеження на кількість людей, яких вона одночасно здатна пропускати. І от минулого року, за словами експерта, вони спробували мобілізувати одночасно 400-450 тисяч і система впала в колапс.

"Це був грандіозний хаос і бардак і людей викидали в лісах навіть без спальників людей відправляли прямо з військкомату на фронт взагалі в цивільному одязі, тобто система зламалася. Тому тепер наразі доволі очевидно, що зараз вони здатні набирати 200-250 тисяч день "мобіків" за період 4-6 місяців (з урахуванням навчання), — зазначає Дикий. — Тобто два рази на рік вони реально можуть стільки людей мобілізувати, і хоча це дійсно серйозна кількість бійців, але це не ті пропагандистські 7 мільйонів, які здатні в один день взяти в руки зброю і піти в атаку на Україну".

Чи дійсно "дружини мобіків" проти війни

Розраховувати на те, що мобілізація стане причиною внутрішніх конфліктів влади та соціуму поки що не варто, на думку пана Євгена. Хоча він каже, що 27 листопада "дружини мобілізованих" подали заявки на проведення мітингів у 20 регіонах РФ (в тому числі й у Москві), але мітинги заборонені владою (нібито через епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ).

Це хоч якийсь, але все ж таки перший сигнал на невдоволення росіян. Але невдоволення не війною проти України, а лише тим, що чоловіків примушують служити далі, бути на фронті й примушують силою чи обманом продовжувати контракти.

"Коли почалась так звана СВО, то пішли воювати контрактники, бо це їхня робота, і соціум промовчав. Потім пішли воювати бомжі, алкаші та "зеки", а їх суспільству не шкода, — каже Євген Дикий. — А ось коли черга дійшла до "пересічного росіянина", то це вже стало впливати на російський соціум і ми бачимо "перші квіточки" у вигляді спроб влаштувати мітинги "дружин мобіків".

Пристрасті за "білою Ладою" та вибори Путіна

На його думку, ми, як і росіяни, намагаємось прогнозувати взаємну поведінку грунтуючись на помилкових шаблонах. Ми з росіянами дуже різні, каже пан Євген, тому мобілізація жодним чином не вплине на рейтинг чи вибори Путіна.

"У них просто є ритуал виборів Путіна, а не виборів президента Росії, — зазначив Євген Дикий. — Тому наша калька демократичної країни, в якій треба враховувати суспільні настрої в Росії просто не працює".

Дикий вважає, що владі вже відомо, в якому з федеральних округів який відсоток голосів віддадуть за Путіна. А українці весь час помилялись вважаючи, що чим більше ми знищимо окупантів, тим більше буде наростати невдоволення в російському суспільстві.

Виявилось, що стосовно загибелі власних людей, а ні у влади, а ні у росіян немає так ними улюблених "червоних ліній", після яких в нормальних країнах соціум починає задавати владі питання. Путінська Росія давно в цьому переплюнула Радянський Союз в якому, нагадає Євген Дикий, загальні втрати в Афганістані в кількості 15 тисяч бійців за 10 років, стали одним з чинників розвалу комуністичної імперії.

В першу чеченську війну Росія втратила 7,5 тисяч бійців і цього вистачило, щоб вона пішла на Хасав'юртовські перемовини й вийшла з війни, тому що по всій країні були протесті та працювали опозиційні ЗМІ.

"Наразі, за мінімальною оцінкою західних союзників Росія втратила щонайменше 150 тисяч тільки вбитими, що дорівнює десяти "Афганістанам" за неповні два роки й реакції суспільства взагалі немає, — зазначає експерт. — Виявилось, що "солдатські мамочки" радісно вишукуються в чергу за умовною "білою Ладою".

Та сама "біла Лада"

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