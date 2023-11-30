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У Росії підірвали залізницю, що веде до Китаю: нею возили військові вантажі (фото)

Тимур Савін
Фото: Фокус | Залізничний коридор із Китаєм Росія використовувала для військових поставок

Під час руху вантажного поїзда спрацювало чотири вибухові пристрої. Вдала спецоперація СБУ паралізувала єдину залізницю, що зв'язує РФ із Китаєм, кажуть джерела Фокуса.

У ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. У результаті паралізовано єдине залізничне сполучення Росія-Китай, розповіли Фокусу джерела, знайомі з ситуацією.

Надзвичайна подія трапилася в Північномойському тунелі імені В.А. Бессолова. Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухові пристрої.

Вибух стався в Північномойському тунелі імені В.А. Бессолова

Залізничний коридор РФ використовували і для військових поставок, але тепер він не працює, зазначили співрозмовники. Зараз на місці події працюють співробітники ФСБ, а залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.

Джерела підкреслюють, що підрив став черговою успішною спецоперацією СБУ, хоча сама спецслужба офіційно не коментує те, що трапилося.

"СБУ продовжує тримати росіян у постійній напрузі", — підсумували джерела.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк 24 листопада розповідав про першу спробу підірвати Кримський міст у жовтні 2022 року. Вибухи пошкодили обидві гілки мосту, у ЗС РФ були сильні проблеми з логістикою.

Фокус також писав про світовий рекорд, який поставив снайпер СБУ. Боєць ліквідував російського окупанта з дистанції майже 4 кілометри.