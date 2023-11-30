У Росії підірвали залізницю, що веде до Китаю: нею возили військові вантажі (фото)

Під час руху вантажного поїзда спрацювало чотири вибухові пристрої. Вдала спецоперація СБУ паралізувала єдину залізницю, що зв'язує РФ із Китаєм, кажуть джерела Фокуса.

У ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. У результаті паралізовано єдине залізничне сполучення Росія-Китай, розповіли Фокусу джерела, знайомі з ситуацією.

Надзвичайна подія трапилася в Північномойському тунелі імені В.А. Бессолова. Під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухові пристрої.

Вибух стався в Північномойському тунелі імені В.А. Бессолова

Залізничний коридор РФ використовували і для військових поставок, але тепер він не працює, зазначили співрозмовники. Зараз на місці події працюють співробітники ФСБ, а залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.

Джерела підкреслюють, що підрив став черговою успішною спецоперацією СБУ, хоча сама спецслужба офіційно не коментує те, що трапилося.

"СБУ продовжує тримати росіян у постійній напрузі", — підсумували джерела.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк 24 листопада розповідав про першу спробу підірвати Кримський міст у жовтні 2022 року. Вибухи пошкодили обидві гілки мосту, у ЗС РФ були сильні проблеми з логістикою.

Фокус також писав про світовий рекорд, який поставив снайпер СБУ. Боєць ліквідував російського окупанта з дистанції майже 4 кілометри.