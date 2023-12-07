Україна буде сама виробляти зброю США: це сигнал для Путіна, що НАТО наближається, — аналітик

В Росії продовжується прихована мобілізація і вона буде тривати після формальних виборів Путіна. В цілому вибори президента РФ є простою формальністю, каже аналітик Валерій Клочко.

Від президентських виборів 17 березня у РФ можна очікувати тільки одного — переобрання путінського режиму, причому не в особі самого Путіна, у вигляді всієї структури, що він вибудував і про це вже акцентують на Заході. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочко.

На його думку, ці російські вибори будуть просто черговою формальністю для легітимізації путінського режиму в очах росіян. А для Заходу в цьому аспекті й так все давно зрозуміло, відзначає експерт. І на мобілізацію президентська кампанія ніяк не вплине, бо у РФ вона не припинялась з минулого року, а просто йде і буде йти в прихованому режимі, зазначає Валерій Клочко, щоб не порушувати славетну путінську "стабільність".

Щодо візиту Путіна до Саудівської Аравії та ОАЕ, то, на думку аналітика, для лідера РФ це була показова подорож, щоб продемонструвати, що його приймають десь у світі й візит обставили з великим розмахом для російського телеглядача. Насправді для України цей візит Путіна є небезпечний тим, що ОАЕ залишаються постачальником товарів подвійного призначення, каже Валерій Клочко.

Послугами ОАЕ багато років користується не тільки Росія, — акцентує аналітик. — І це сигнал всім арабським країнам, що кремлівська команда працює і повна енергії, як Путін чи його двійник, який дуже бадьоро збігав зі сходів літака.

Але і Білий дім сьогодні повідомив, що до України прибуде радник до міністерства стратегічної промисловості, який буде займатись спільно із українською владою налагодженням більш тісних зв'язків у військово-промисловій сфері. Це значно прискорить випуск власної української зброї та розширить масштаби такого виробництва, що означає результати роботи команди Володимира Зеленського у Генасамблеї ООН та Вашингтоні.

В рамках роботи команди Україна наполягала, щоб їй дали можливість за ліцензією випускати у нас американську зброю. Подібні проєкти вже запускаються, наприклад у наступному році запрацює представництво відомого виробника озброєнь Rheinmetall AG, що буде у нас виробляти броньовані машини, зазначає Валерій Клочко.

Відкриття подібних виробництв є потужним сигналом для путінської еліти, що НАТО вже рухається до кордонів із Росією і захопити Україну не вдасться, — зазначає аналітик. — Тобто всі плани відсікти Україну від НАТО не будуть реалізовані з позиції Росії.

Тут важливо акцентувати, каже аналітик, що поки що заблокована фінансова допомога з боку США містить в собі $43,5 млрд на розвиток виробництва зброї на американських заводах, які належать саме прихильникам республіканців. Тому допомога Україні буде згодом прийнята, просто треба дочекатись закінчення баталій в конгресі США напередодні старту президентської компанії.

Раніше Фокус розповідав, що важка ситуація в парламентському середовищі США пов'язана саме з майбутніми президентськими виборами. Але, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, не допомогти Ізраїлю республіканці не наважаться.