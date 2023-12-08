Окупанти в 6 разів більше збирають FPV-дронів, але з іншим у них проблеми, — Євген Дикий (відео)

Цивільні дрони й деталі до них не є підсанкційним товаром, тому будь-хто може купити їх у Китаї, зазначає ветеран АТО.

Росіяни дійсно складають FPV-дрони (з видом від першої особи) у 6 разів більше, ніж українці та ще в кілька разів накручують ці дані для пропагандистських ЗМІ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт і ветеран АТО Євген Дикий.

У цьому питанні в окупантів дійсно є серйозний прорив, зазначає Євген, але першими, хто став використовувати цивільні дрони з бойовою начинкою, були ЗСУ. Проте агресор швидко перейняв цю практику й теж почав масово закуповувати деталі на тому ж AliExpress, як і наші військові чи волонтери, та й ще помножили це на конвеєрне виробництво.

Експерт зазначає, що цивільні дрони та комплектуючи до них не є підсанкційним товаром, тому будь-хто може купити їх у Китаї в потрібних об'ємах. Єдина військова складова в таких дронах-камікадзе — це вибухівка різних модифікацій, якою повно що у росіян, що у нас.

А ось с танками та снарядами так просто в окупантів не виходить, — зазначає ветеран АТО. — Там неможна замінити якісь компоненти взявши їх з цивільного ринку, тому багато в чому агресору доводиться викручуватись і з виробництвом танків, снарядів та гармат у них є перебої.

Щодо заблокованої допомоги в поставках 100 БТР з боку Болгарії, то за словами експерта, президент країни давно відомий, як прихильник Росії та не приховує цього. І хоча ці БТР для ЗСУ ну були б зайвими, але вони кардинально не змінюють ситуацію, стверджує Євген Дикий.

Болгарія допомогає нам у більш критичних речах, — акцентує ветеран. — Ця країна врятувала нас у найскладніші часи, надавши велику партію снарядів для артилерії, бо у них були найбільші запаси радянських калібрів.

На думку Євгена Дикого, допомога Болгарії снарядами під час початку широкомасштабного вторгнення Росії нашими ЗМІ недооцінена, бо Болгарія поставляла нам набої дуже не медійно. Україну в цьому аспекті рятує те, що Болгарія — це парламентська демократія, а у президента немає впливових повноважень. В парламенті країни чітка проєвропейська та пронатівська більшість і президенту залишається робити та гальмувати тільки те, що він може, але парламент має подолати це вето президента.

Раніше Фокус розповідав, що важка ситуація в парламентському середовищі США пов'язана саме з майбутніми президентськими виборами. Але, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, не допомогти Ізраїлю республіканці не наважаться.