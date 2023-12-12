Втрати не лякають окупантів, але їх стримують удари касетними боєприпасами США, — журналіст

Всі вкиди росіян про можливість атак з півночі, з території Білорусі та Росії, є не більш ніж роботою ворожої пропаганди, стверджує Олександр Матвієнко, хоча Кремль все одно планує захопити всю Україну.

Прибуття на фронт свіжої величезної порції мобілізованих росіян є свідченням того, що вони й надалі готові зазнавати величезних втрат наперекір думці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що великі втрати здатні отверезити російський соціум та генералів. Про це розповів журналіст "Воєнного Фокусу" Олександр Матвієнко.

За його словами, окупанти значно активізувались на Куп'янському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках використовуючи тактику атак малими штурмовими групами та бомбардують позиції ЗСУ керованими авіабомбами. Армія РФ продовжує накопичення живої сили, що дозволяє їй замінювати поранених та вбитих на декількох напрямках одразу.

Таким чином вони змушують ЗСУ розтягувати свої сили та витрачати резерви, — зазначає журналіст. — І треба відзначити, що зараз вже практично немає ситуацій, коли в атаку йшли непідготовлені мобілізовані росіяни, яких тільки що затягнули до військомату.

Хоча, за словами журналіста, залишається під великим питанням якість підготовки таких новобранців, проте для російських генералів більш важлива саме "м'ясна маса" на фронті, а втрати не цікавлять. У них є конкретна мета, а спосіб та втрати нікого не цікавлять.

Не дивлячись на кількісну перевагу ворога українським збройним силам дозволяє хоч якось зрівняти шанси касетні боєприпаси від США, каже Олександр Матвієнко. Завдяки тому, що касетний боєприпас розлітається на безліч маленьких суббоєприпасів радіус ураження живої сили російських окупантів значно збільшується. Тому так звані "м'ясні атаки" росіян гарно відбиваються саме завдяки касетним боєприпасам, акцентує журналіст.

Я вважаю, що саме касетні боєприпаси вплинули на те, що агресору не вдається прорвати лінію фронту, — відзначає журналіст. — Саме це дозволяє ЗСУ утримувати лінію фронту від значних проривів окупантів, адже жива сила успішно знищується.

Всі вкиди росіян про можливість атак з півночі (з території Білорусі та Росії) є не більш ніж роботою ворожої пропаганди, стверджує Олександр Матвієнко. Всі ці атаки російських ДРГ мають підкріпити такі вкиди, але після звільнення Київщини та Чернігівщини ще у 2022 році там були побудовані надійні оборонні споруди й вони продовжують будуватись та модернізуватись. Тому журналіст вважає, що в окупантів немає можливостей, а ні людських, а ні технічних для наступу з північного напрямку.

Такі інформаційні атаки на українців мають лише одну мету — розхитати суспільство, довести його до панічних настроїв, зауважує журналіст. Це також значний психологічний вплив на підприємства та підприємців, що працюють на півночі України. Хоча глобально мета Кремля не змінилась й вони все ще хочуть окупувати всю Україну, зазначає Олександр Матвієнко.

Повний випуск розмови з Олександром Матвієнком незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, як великий законопроєкт про мобілізацію торкнеться українських студентів, науковців і працівників вишів. Верховна Рада опрацьовує великий законопроєкт про мобілізацію, рекрутинг і проходження військової служби.