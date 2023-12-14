Зарплата 1,6 млн грн: який дохід показали військові чиновники за 2022 рік

За час повномасштабного вторгнення чиновники в ОВА, а також керівники обласних ТЦК зуміли добре заробити. Сімейний бізнес процвітав, доходи зростали, а разом із цим — з'являлися нові машини і квартири. Фокус з'ясував, скільки заробили військові чиновники за останні два роки.

У грудні НАЗК відкрило доступ до реєстру електронних декларацій, який було закрито з початку повномасштабного вторгнення. Більшість чиновників не поспішають показати доходи, оскільки за законом декларації за 2021-2022 рік можна подавати до 31 січня 2024 року.

Водночас заробіток керівників і заступників обласних військових адміністрацій, а також голів територіальних центрів комплектування, які з літа 2023 року фігурували в корупційних скандалах, викликає особливий інтерес. Улітку після масштабних перевірок правоохоронці встановили, що керівництво цих структур розжилося елітною нерухомістю, квартирами та мільйонами гривень, поки країна перебувала в стані кровопролитної війни.

Фокус вивчив декларації чиновників, які обіймають посади у військових адміністраціях, а також керівників обласних ТЦК і з'ясував, скільки грошей вони заробили під час повномасштабної війни.

Мільйонери з ОВА

Більшість колишніх і нинішніх керівників обласних військових адміністрацій поки що не подали декларації. Однак про доходи чиновників під час повномасштабного вторгнення можна судити із заробітку деяких заступників. Так, наприклад, заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов у 2022 році задекларував 2,98 млн грн доходу . Із них: 928,8 тис. грн — зарплата, 514,8 тис. грн — страхові виплати, 1,5 млн грн — дохід від відчуження рухомого майна.

Примітно, що 2021 року доходи Орлова були в рази меншими — лише 667,5 тис. грн заробітної плати.

Куди більш значні фінансові можливості його дружини. У 2022 році вона задекларувала 5 млн грн. Із них 999,9 тис. грн — дохід від підприємницької діяльності, 1,5 млн грн — поворотна грошова допомога від ТОВ "Аркуш ЮЕЙ", 2 млн грн — дохід від відчуження рухомого майна.

Заступник першого голови Дніпропетровської ОВА їздить на Toyota Land Cruiser Prado 2020, яку придбав того ж року за 1,5 млн грн. Його дружина донедавна їздила на Mercedes-Benz GLE 350D 2016 за 2,8 млн грн, але у вересні 2022 року купила BMW X6 2021, вартістю 3,6 млн грн.

Крім доходу, у чиновника є заощадження — 70 тис. дол. готівкою. У його дружини в активах — 5 млн грн готівкою і 6,038 млн грн поворотної грошової допомоги від компанії "Аркуш Юей".

Не відстає від Дніпропетровського колеги заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов. На другий місяць повномасштабного вторгнення він отримав у користування від дружини легковий автомобіль Toyota Camry 2021, вартістю понад один млн грн. Дохід у чиновника невеликий — 348,8 тис. грн, 122,9 тис. з яких — зарплата в ОВА, 176,9 тис. — у Фермерському господарстві "Альфа".

Зате у дружини по-справжньому значний заробіток. У 2022 році вона отримала 15 млн грн дивідендів від Фермерського господарства "Альфа". Крім того, заощадження — 600 тис. дол. готівкою і 107 тис. дол. — на банківському рахунку.

Дружина заступника голови Харківської ОВА отримала 15 млн дивідендів у 2022 році Фото: Скриншот

Для порівняння у 2021 році дружина Іванова отримала 6 млн грн дивідендів від Фермерського господарства "Альфа". А також 389,5 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

Ексголова Полтавської ОВА Дмитро Лунін теж може пишатися доходами сім'ї під час повномасштабного вторгнення. У 2022 році дружина колишнього чиновника заробила понад 5 млн грн від підприємницької діяльності. Сам ексчиновник отримав 509 тис. грн заробітної плати.

У квітні 2022 року дружина Луніна придбала автомобіль BMW IX3 2021, вартістю 1,5 млн грн. У декларації також зазначено, що 2021 року дружина експосадовця купила Lexus UX250H 2020 за досить низькою ціною — 250 тис. грн. Ринкова вартість такого автомобіля в рази більша — від 1,2 млн грн.

Незважаючи на високі доходи, діти і дружина Луніна отримували допомогу як внутрішньо переміщені особи — сумарно понад 100 тисяч гривень.

Забезпечені воєнкоми

У серпні співробітники ДБР затримали низку колишніх керівників ОТЦК і СП, яких підозрювали в незаконному збагаченні. Зокрема, екскерівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікало. Моніторинг НАЗК встановив, що за півтора року повномасштабного вторгнення ексвійськовий комісар придбав активи на понад 8,8 млн грн. За даними правоохоронців, Пікало зареєстрував на батька кілька автівок і дві квартири в Дніпрі, а на іншого члена сім'ї — підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м².

У вересні експосадовцю оголосили про підозру за ч. 1 статті 368-5 — набуття посадовою особою активів, які більш ніж на 6,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів перевищують її законні доходи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

У декларації колишнього воєнкома за 2022 рік зазначено, що його дохід склав 743,2 тис. грн. Таку зарплату він отримав на посаді керівника Дніпропетровського ОТЦК. Єдине майно, яке Пікало задекларував — квартира в Новомосковську Дніпропетровської області 49,4 м². Цю нерухомість він придбав у 2016 році.

Ще один військовий комісар, якого влітку затримали ДБР, — ексочільник Запорізького обласного ТЦК, а з липня 2023 року — керівник Донецького ОТЦК і СП. Правоохоронці не вказували ім'я підозрюваного. Однак ідеться, імовірно, про полковника Геннадія Яременка, який обіймав зазначені посади.

За даними слідства, під час роботи в Запорізькому ОТЦК воєнком без законних підстав направляв наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Він оформляв документи про отримання військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки чому їм нараховували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн. А один із підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги у зв'язку з втратою працездатності внаслідок нібито участі в бойових діях.

Із декларації Яременка за 2022 рік відомо, що в Запорізькій ОТЦК він заробив 733,2 тис. грн. У 2021 році його дохід був у рази меншим — 317,7 тис. грн.

Дружина Яременка в перший рік повномасштабного вторгнення купила автомобіль Mazda CX-5 2021 року. У декларації зазначено, що вартість машини на момент придбання — 10 тис. грн. Ринкова ціна такого автомобіля коливається в межах 20-25 тисяч доларів.

Також дружина військового комісара зберігає готівкою 10 тис. дол. Таку саму суму готівкою зберігає і сам воєнком.

Колишній голова Харківського ОТЦК і СП Володимир Арап, якого в липні 2023 року перевели на посаду глави Луганського обласного ТЦК, — теж зумів заробити під час повномасштабного вторгнення. До його доходів у правоохоронців питань не було. Але судячи з декларації, за короткий період на новій роботі Арап отримав 1,6 млн грн. У Харкові на тій самій посаді 2022 року він заробив 740,5 тис. грн. А роком раніше — 488,9 тис. грн.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

У листопаді 2023 року воєнком придбав квартиру в Харкові 74 м² за 1,3 млн грн. На банківському рахунку в нього зберігається 583 тис. грн.

Дружина голови Луганської ОТЦК 2022 року отримала 20,1 тис. грн зарплати на основній роботі. А також 315,04 тис. грн допомоги від Німеччини, яку виплачували біженцям з України.

Фокус раніше вивчив декларації народних депутатів за 2022 рік. За час повномасштабного вторгнення подружжя політиків розжилося машинами, квартирами і накопичило мільйони гривень.

Також Фокус повідомляв, що нардепи почали масово розлучатися. Експерти зазначали, що причиною можуть бути не тільки погані стосунки на тлі війни, а й стара схема приховування майна.