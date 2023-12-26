Поки що під окупантами "не горить земля": ЗСУ не вистачає дронів та ракет, — експерт (відео)

Без далекобійної зброї буде важко відсунути артилерію росіян від українського плацдарму у Кринках, але Авдіївку Сили оборони можуть втримати, зазначає військовий експерт Олег Жданов.

Наразі проблема України в тому, що не вистачає боєвих засобів і хоча Уряд влітку виділив понад 40 млрд грн та підписав контракт з 40 компаніями, але поки що маємо тільки презентації про початок їхнього виробництва, отже військові поки що не отримали їх на лінії фронту. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Тому, на думку експерта, на цей час ми не можемо зробити так, щоб під ногами російських окупантів "горіла земля". Крім того, у нас величезна проблема з ракетами, адже з дальністю ураження до 300 км їх немає, як і не має потужної авіації з ракетами дальністю від 150 км і ми тільки чекаємо на поставку подібних боєприпасів.

"На сьогодні ЗСУ дуже обмежені в бойових можливостях ураження противника на всю його глибину фронту", — акцентує фахівець.

Без далекобійної зброї буде важко відсунути артилерію окупантів від нашого плацдарму у Кринках, що налагодити там повноцінну понтонну переправу, вважає військовий експерт. Без переправи неможливо доставити важку техніку нашим бійцям для розширення плацдарму.

"Без повноцінного захисту переправи у нас повториться історія окупантів, яким ЗСУ шість разів зносили їхні понтони під Лиманом, — каже фахівець. — Тому глибина захисту має бути щонайменше 20 км і тоді вже можна ставити питання про початок відправлення важкої техніки та артилерії".

Олег Жданов зазначає, що окупанти стали економити техніку і використовують її в більшості випадків тільки для підвозу піхоти для "м'ясних штурмів". Своєю чергою ЗСУ вимушені робити більше фортифікаційних споруд і ліній оборони, щоб інші підрозділи могли на них спиратись. Це створює додаткові ризики для інженерних військ, адже і артилерія і авіація окупантів намагається все це знищити.

"Нажаль, на сьогодні ворог примусив нас вести опозиційну оборону, — зазначає фахівець. — Але якщо Генштаб ЗСУ знайде сили для утримання логістики в тій же самій Авдіївці, то у нас є великий шанс її утримати".

Раніше Фокус розповідав, що боєприпасів вистачить до весни, але потрібні нові поставки. Експерт розповів про ситуацію в ЗСУ.