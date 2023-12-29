Всіх не мобілізують, а сам законопроєкт буде значно змінений, — політолог Олексій Буряченко (відео)

У експерта виникає багато питань щодо визначення придатності та непридатності до служби з урахуванням інвалідності різних груп. Залишити всього дві групи "придатних" та "непридатних" не є виходом із ситуації, вважає політолог Олексій Буряченко.

Перед тим як хвилюватись та нервувати щодо оновлення закону про мобілізацію треба пам'ятати, що він ще не прийнятий і є тільки законопроєкт, яки буде ретельно обговорюватись та мінятись. Адже там є дуже серйозні та резонансні речі стосовно суспільства, що різні політичні групи будуть відштовхуватись від вимог людей, думок експертів та журналістів при його розгляді. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Олексій Буряченко.

Наприклад, в експерта виникає багато питань щодо визначення придатності та непридатності до служби з урахуванням інвалідності різних груп. Від них залежать виплати та різного роду компенсації держави чи підприємства, яке працевлаштувало інваліда.

"Я, наприклад, не можу уявити, як можна зробити всього дві групи: дієздатні та недієздатні, — каже політолог. — Різні захворювання можуть не чітко належати до груп інвалідності, а бути десь між ними. Мені дивно, що головнокомандувач Залужний запропонував саме таку схему".

Як мінімум в цьому пункті щодо інвалідності у законотворців будуть запитання, вважає Олексій Буряченко. Враховуючи різні ступені захворювань тому і було поняття "обмежено придатний", адже людину з поганим зором чи незначною ампутацією можна було б задіяти в армії, але не на бойових позиціях.

"Якщо астматику, якого визнали "придатним", дати в руки важкий кулемет, чи далеко він з ним пробіжить? — запитує політолог. — А це та сама третя група інвалідності, тому в експертів, депутатів та суспільства буде багато питань щодо цього законопроєкта".

Але в експерта виникли запитання і до самої пресконференції головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. Наприклад, його заяви про 500 тисяч мобілізованих символізують те, що нібито Міноборони взагалі не опікувалось питанням ротації на фронті. Всі ці питання треба проговорювати завжди, вважає політолог.

На думку Олексія Буряченка, головнокомандувач ЗСУ начебто дистанціювався від законопроєкту про мобілізацію, адже у Генштабу немає законодавчої ініціативи. Але при цьому Залужний каже, що подаються запити щодо людей і зброї й до Кабміну і до Міноборони. Політико-військове керівництво України має розуміти, як і скільки набрати людей, як їх забезпечити всім необхідним.

Раніше Фокус розповідав, що на думку бойового психолога українцям потрібно дати можливість "відкупитися" від мобілізації. Фахівці з великою зарплатнею могли б сплачувати в бюджет по $1000-1500 щомісячно.