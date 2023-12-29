"Ховають кораблі від ЗСУ": чому ЗС РФ не задіяли "Калібри" в атаці по Україні, — експерти

Під час масованого обстрілу 29 грудня ЗС РФ атакували Україну практично всіма видами далекобійного озброєння, крім "Калібрів". За словами експертів, причина в тому, що росіяни бояться виводити в море кораблі.

Рано вранці 29 грудня, ЗС РФ випустили по Україні майже 160 повітряних цілей. Серед них були іранські дрони Shahed, "Кинджали", ракети Х-101/Х-505, а також С-300. Не було тільки "Калібрів", які росіяни зазвичай запускають із кораблів у Чорному морі.

За словами полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, ЗС РФ не задіяли "Калібри" під час масованого обстрілу України, бо побоювалися атаки по кораблях з боку Сил оборони.

"Зараз ми контролюємо повітряний простір над північно-західною частиною Чорного моря. Росіяни це знають і бояться виводити кораблі. Це одна з причин, чому вони не використовують "Калібри" зараз", — каже Фокусу Жданов.

Експерт зазначив, що росіяни ховають залишки Чорноморського флоту між Керчю і Новоросійськом. Для цього вони зробили живий щит — позначили район огляду цивільних суден, які збираються пройти через Керченську протоку, створили штучну чергу і в ній сховали бойові кораблі.

Ветеран АТО, військовий експерт Євген Дикий додає, що зупинити масовані обстріли по території України могли б удари по території РФ. Для цього потрібно розвивати власне виробництво дронів дальністю 1000 км. У випадку з ракетами С-300 і С-400, які неможливо перехоплювати силами ППО, удари потрібно наносити по пускових системах.

"Ці ракети невеликого радіусу дії долітають за лічені хвилини, у цей час їх неможливо перехопити. У росіян запаси цих ракет з часів СРСР. Тож єдиний варіант — шукати, де розташовані пускові системи і бити по них дронами або літаками, хоча це ризиковано. І формувати ДРГ, групи спецпризначенців, щоб відстежували пускові системи", — каже Фокусу Дикий.

Детально про те, які дії зробить Україна у відповідь на масовану атаку 29 грудня Фокус розбирав у матеріалі Аеродроми, завод "Шахедов", Кримський міст: як Україна відповість на обстріл ЗС РФ.

Фокус також писав, що в ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Повітряних силах підтвердили ураження корабля зі складу Чорноморського флоту РФ "Новочеркасск".