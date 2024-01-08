Бєлгородське ППО грає на руку пропаганді РФ, а на Харківщині сильна оборона, — Євген Дикий

Авдіївка має сильну оборону, тому перекинути на Харківщину свої війська РФ не може. Плацдарм ЗСУ у Кринках на Херсонщині росіянам так і не вдається знищити, зазначає військовий експерт Євген Дикий.

Невдала робота бєлгородської ППО по збиванню українських дронів та ракет, через яку загинули мешканці міста, дуже вигідна Росії, адже тепер там можуть говорити, що не тільки в Україні страждають люди. У Кремлі завжди любили "відзеркалювати" будь-яку ситуацію чи аргументи. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, на північному кордоні України з самого початку йде війна, але вона була не тієї інтенсивності, ніж зараз. З квітня 2022 року, коли окупанти втекли з півночі стрілянина на кордоні ніколи не припинялась.

"На цьому напрямку активно застосовувались як міномети, так і РСЗВ "Град", — зазначає ветеран. — Наївно думати, що росіяни там грали "в одні ворота", тому там теж активно працюють ЗСУ".

Щодо потенційного наступу на Харків, про який писали західні ЗМІ, то, за словами Євгена Дикого, окупанти постійно атакують Харківщину з початку повномаштабного вторгнення. Крім того, на Харківщині доволі хороша оборона, а "м'ясні штурми" по степах, по рівній поверхні росіянам не дадуть результату. А ще там неможливо просто закріпитись на позиціях, які будуть зайняти за допомогою "м'ясних штурмів", адже артилерія ЗСУ не дасть такої можливості.

"Я поки що не бачу передумов, щоб росіяни прорвали нашу лінію оборони на Харківщині, — акцентує військовий експерт. — Можливо, вони розраховують в найкоротший час впоратись з Авдіївкою і перекинути під Харків свої сили, але згідно з моєю інформацією, в окупантів нічого не вийде: Авдіївка тримається".

За словами Євгена Дикого, Авдіївка — це не Бахмут, в якому майже не було фортифікацій. Авдіївка схожа на "Азовсталь" і є дуже міцним горішком, який не легко зрівняти із землею навіть бомбардуваннями. Тому цілком реальний сценарій, коли окупантам взагалі не вдасться взяти Авдіївку, зазначає експерт.

Стосовно ситуації на лівобережжі Херсонщині в Кринках, де ЗСУ тримають плацдарм, то за данними Євгена Дикого росіянам не вдається значно покращити свою ситуацію і витіснити українських захисників. Відбулось невеличке локальне і перше за три місяці просування окупантів, яке дуже легко відіграється назад.

Повна розмова з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що обмін полоненими не допоможе РФ стати гуманістами, на думку Леоніда Швеця. Він вважає, що Захід визначився з підтримкою України.