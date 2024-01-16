У зоні ризику люди з "невидимими" захворюваннями: кого влада хоче позбавити відстрочки від призову

Довідки про інвалідність можуть перестати гарантувати відстрочку від мобілізації. Влада розглядає можливість прописати перелік конкретних захворювань, за яких людину визнають або придатною, або ні для проходження служби. Фокус розбирався, кого можуть позбавити відстрочки.

У новій редакції законопроєкту про мобілізацію право на відстрочку може бути передбачено не для групи інвалідності, а для конкретних захворювань. Таку думку висловила нардепка СН Олена Мошенець 14 січня в ефірі телемарафону.

За інформацією політикині, останній варіант документа передбачає перелік захворювань, які дадуть змогу людині або отримати відстрочку від мобілізації, або бути мобілізованою.

"Це стосується не тільки самих військовозобов'язаних, а й членів їхніх сімей. Там також мають бути визначені моменти, пов'язані з цим", — сказала Мошенець.

Нардепка зазначила, що є захворювання, із якими можна виконувати певні обов'язки. Політикиня не уточнила, про які саме проблеми зі здоров'ям може йтися. Однак додала, що є захворювання, за яких у жодному разі людину не можна відправляти на службу. Як приклад Мошенець навела туберкульоз.

"Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє в групу людей — це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто стає на захист України, незалежно, чи це тил, чи передовіші лінії, там не повинно створюватися проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. І це буде враховано, над цим працює профільне міністерство", — сказала нардепка.

Про те, що групи інвалідності в законопроєкті про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби замінять на перелік хвороб, підтвердила нардепка Мар'яна Безугла. Політикиня зазначила, що така пропозиція пов'язана з тим, що МОЗ має намір ліквідувати МСЕК і групи інвалідності, що відповідає світовій практиці та знизить корупційні ризики. Однак фінального рішення поки що немає.

"Такий варіант справді обговорювали: прибрати групи інвалідності із закону та написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі або хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб із третьою групою інвалідності — підлягає. Ці пропозиції йшли від Головнокомандувача ЗС України Залужного, про що він публічно наголосив у брифінгу, а потім ідею розвинув медичний комітет Верховної Ради України та Міністерство охорони здоров'я України", — повідомила нардепка.

Прибрати групи інвалідності

У коментарі Фокусу нардепка Олена Мошенець зазначила, що нову версію законопроєкту подаватиме Кабмін, і нардепи поки не знають деталей — за яких саме захворювань людей із інвалідністю можуть мобілізувати.

"Ми теж чекаємо на оновлений текст", — сказала політикиня.

У статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову під час мобілізації люди з інвалідністю не підлягають. Однак у першій версії законопроєкту, який має кардинально змінити підхід до призову під час воєнного стану, Кабмін пропонував залишити право на відтермінування тільки для першої та другої груп інвалідності, бо ці люди потребують постійного спостереження й догляду, а тому не можуть проходити службу в армії.

Першу або другу групи інвалідності присвоюють у разі тяжких функціональних порушень в організмі. Зокрема — за відсутності очей, культі на рівні середньої третини стегна та вище, культі кистей із відсутністю всіх фаланг чотирьох пальців. А також у разі розладу психіки — шизофренії, біполярного розладу.

Третя група інвалідності вважається "легшою", хоча в переліку захворювань є ампутації кінцівок. А також:

відсутність легені або ока;

двостороння глухота;

параліч або відсутність кисті;

дефект кісток черепа;

повна тиреоїдектомія (видалення щитоподібної залози);

штучний клапан серця;

відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого пальця;

вроджений або набутий вивих кульшових суглобів або одного кульшового суглоба зі значним порушенням функцій;

відсутність однієї нирки з патологією іншої;

карликовість зі зростом нижче за 130 см у чоловіків і 120 см у жінок.

Експерти в бесіді з Фокусом припускали, що людей, яким присвоїли третю групу інвалідності через низку захворювань, у теорії можуть направити на проходження певної служби в тилу. Наприклад, на роботу діловодами, бухгалтерами. Такі люди можуть допомагати копати траншеї, приносити боєприпаси або готувати їжу для солдатів.

Головний критерій — стан здоров'я

Експерти зазначають, що зацікавленість політиків у тому, щоб прибрати із закону про мобілізацію групи інвалідності, замінивши їх на перелік конкретних захворювань, пов'язана з тим, що не так давно довідки про присвоєння інвалідності можна було придбати, не маючи проблем зі здоров'ям.

"Я добре пам'ятаю часи, коли цілі села у Львівській області, звідки я родом, складалися з людей із інвалідністю. Роботи не було, довідки продавалися наліво й направо, і багато хто користувався можливістю отримати виплати від держави. Більшість отримували інвалідність через проблеми з ментальним здоров'ям", — говорить Фокусу адвокат Олег Леонтьєв.

Із цієї причини визначальним фактором, на думку експерта, має бути реальний стан здоров'я людини, а не наявність групи. Однак для цього потрібно не просто прописати перелік захворювань, за яких людина має право на відстрочку, а посилити контроль за роботою військово-лікарських комісій. Як відомо, за час воєнного стану з'явилася величезна кількість скарг на висновки ВЛК, які не відповідають реальному стану здоров'я призовників.

"У мене є багато клієнтів із інвалідністю, які проходять зараз службу. Деякі — за власним бажанням. Проте є й несправедливість — якщо ти військовослужбовець і отримав інвалідність, тебе не звільняють, доки ВЛК не визнає, що ти не придатний до проходження служби за станом здоров'я. А якщо ти військовозобов'язаний із інвалідністю третьої групи, у тебе є право на відстрочку від мобілізації. Як показала практика, головним критерієм у цьому питанні все-таки має бути не наявність інвалідності, а стан здоров'я людини", — продовжує Леонтьєв.

Інший експерт зазначає, що пропозиції влади можуть бути доцільними лише для низки захворювань, що належать до третьої групи інвалідності. Однак у цьому разі разом із рішенням, що людина з проблемами зі здоров'ям придатна для проходження служби, ВЛК обов'язково має вказувати ступінь навантаження, яке допустиме для військовослужбовця.

"Має бути не просто відмітка — придатний чи ні. ВЛК повинна давати висновок про можливість залучати військовозобов'язаного тільки до конкретних видів робіт. Тому що в армії не розбиратимуться, якщо їх не поставити в межі правового поля. Якщо в людини, припустімо, немає пальців, вона наочно покаже, що не може виконувати якусь діяльність. А людина з "невидимими" захворюваннями — припустімо, гіпертонією третього ступеня, нічого довести не може та за місяць від такого навантаження отримає інсульт — і все. Тому комісія має чітко визначити це питання", — каже Фокусу адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Микола Максимов.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський висловився щодо законопроєкту про мобілізацію. Гарант зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим.

Також Фокус писав про можливість мобілізації українських нардепів. Станом на січень 2024 року у Верховній Раді працює 401 народний депутат, близько 100 з них можуть вступити до лав Сил оборони.