Patriot чи С-300: журналіст про зброю, яка знищила унікальний літак А-50 ПКС РФ

Україна разом зі США модернізує радянські комплекси С-300. Збитий А-50 росіяни тепер не зможуть побудувати, але здатні зібрати за частинами зі списаних літаків, каже журналіст воєнного відділу Фокусу Олександр Матвієнко.

Немає сумнівів у тому, що рідкісний російський літак дальньої розвідки А-50 був збитий, а літак ІЛ-22 сильно пошкоджений саме завдяки діям української армії. Проте є питання: чим саме збили один літак і пошкодили інший — системою Patriot чи С-300? Про це в інтерв'ю розповів журналіст воєнного відділу Фокусу Олександр Матвієнко.

В Україні за підтримки західних партнерів діє проєкт FrankenSAM, у межах якого радянські зенітні комплекси проходять модернізацію. Модернізації піддаються не тільки ЗРК "Бук", але й комплекси С-300.

"Якщо про модернізацію ЗРК "Бук" є багато інформації, то про оновлення С-300 поки що нічого не відомо, — розмірковує Олександр Матвієнко. — Можливо, якраз це й було тестове застосування подібної модернізованої зброї".

Звичайно, акцентує журналіст, технічні характеристики системи Patriot дозволяють збивати такі літаки, і якщо Україна ризикнула розмістити такий коштовний та рідкісний поки що для нас комплекс близько лінії фронту, то це могла бути й американська система. Яка з цих версій є реальною — невідомо, каже Олександр Матвієнко.

За його словами, версія окупантів стосовного того, що літаки постраждали від власних систем ППО, демонструє разючу некомпетентність російських військ протиповітряної оборони. Літак А-50 був особливо цінним, адже завдяки радару дозволяв бачити мапу України як на долоні: агресор мав інформацію про місця запуску ракет та радіолокаційних станцій на величезних відстанях. Таких літаків у росіян залишились одиниці, адже це ще радянська розробка, а збудувати подібну модель займає багато часу, коштів та технологій, які важко тепер отримати Росії.

"Як то кажуть "на папері" у росіян залишилось 7-8 подібних літаків, проте невідомо, скільки з них здатні взагалі літати, — зазначає Олександр Матвієнко. — А ще величезним ударом для РФ є загибель екіпажу А-50, адже таких спеціалістів треба навчати роками і їх дуже мало".

Журналіст каже, що в цілому за радянські часи було виготовлено близька 30 літаків А-50, тому у РФ, теоретично, можуть розібрати зношені авіаційні судна цієї моделі й зібрати щось працююче. Але про виготовлення "з нуля" не може йти й мови, зазначає Олександр Матвієнко.

Повна розмова з журналістом воєнного відділу Фокусу незабаром вийде на нашому Youtube-каналі.

Раніше Фокус розповідав, чи вплине втрата Росією літака А-50 на розклад сил. Речник Повітряних сил України заявив, що РФ має значний "авіапарк" із численними повітряними засобами ураження.