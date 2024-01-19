Мільйон снарядів від ЄС залишилися в "проєкті": навіщо створювати нову "артилерійську коаліцію"?

Київ і Париж за участю Вашингтона домовилися про ініціативу, що розв'язує гостру проблему із запасами снарядів. Таким чином, Захід і Україна створюють уже п'яту військову коаліцію. Опитані Фокусом військові аналітики розділилися в думці щодо ефективності нових домовленостей: одні вважають, що ЄС і США повинні виконати наявні зобов'язання з військової допомоги Україні, інші говорять про поліпшення координації запитів ЗСУ щодо боєприпасів.

Франція та Україна запускають "артилерійську коаліцію", щоб військові ЗСУ могли отримати більше боєприпасів. Очолили нове об'єднання Сполучені Штати і Франція.

Ініціатива має розв'язати гостру проблему, з якою стикаються нині Збройні сили, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Одна з цілей такої коаліції — забезпечення українських захисників можливостями для захисту території країни. Нам потрібно посилити обороноздатність України, щоб захистити вільний світ від російського зла", — наголосив український міністр.

Його французький колега Себастьєн Лекорню пообіцяв відправити Києву шість самохідних артилерійських установок Caesar найближчими тижнями. А загалом за 2024 рік Франція виробить для України ще 72 машини.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за створення арткоаліції, але також акцентував увагу на посиленні української системи ППО.

Захід і Україна створили вже п'ять коаліцій:

про протиповітряну оборону,

бронетехніку,

авіацію,

морську безпеку

з 18 січня — про артилерію.

Зазначені союзи найчастіше передбачають не тільки передачу зброї, а й навчання українських військових. Наприклад, за умовами авіакоаліції українські пілоти навчаються керувати винищувачами F-16. Київ офіційно не звітував про отримання літаків, але про початок тренувань пілотів говорив ексміністр оборони України Олексій Резніков у серпні 2023 року.

Північна Корея випереджає Захід? Чи є сенс у новій коаліції

Країни Західної Європи обіцяли поставити Україні до кінця березня 2024 року мільйон снарядів. Передали в підсумку 300 тисяч, про що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив ще наприкінці листопада минулого року. Далі справа з місця не зрушила.

Навіщо створювати нові коаліції, якщо можна просто виконувати взяті на себе раніше зобов'язання, ставить запитання в бесіді з Фокусом полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Ми пам'ятаємо, скільки країни Західної Європи обіцяли поставити Україні снарядів і скільки ми зрештою отримали... Навіть відстала в усіх відношеннях Північна Корея передала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для війни з Україною", — пояснює військовий експерт.

Національна служба розвідки Південної Кореї раніше заявляла, що із серпня 2023 року Пхеньян відправив Москві приблизно 10 партій озброєння і радників із використання боєприпасів. Північна Корея, за оцінками фахівців, володіє одними з найбільших у світі запасів артилерійських снарядів і ракет, сумісних з озброєнням СРСР.

"Найсильніші економіки світу поки що відстають, але Україна не здається і підсвічує проблему. Тому і з'явилася нова коаліція. Успіх на полі бою сильно залежить від кількості снарядів до артилерії", — зауважує Селезньов.

В артилерійській коаліції є невеликий нюанс: вирішивши діяти самостійно, Франція злегка відокремилася від Контактної групи з оборони України, відомої під назвою "Рамштайн", вважає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Групу "Рамштайн" створили для координації надання військової допомоги Україні, в її роботі беруть участь понад 50 країн — усі країни НАТО, більшість держав Євросоюзу, а також союзники з Африки та Азії.

Якщо кожна з країн "Рамштайн" почне виходити на контакт із Міноборони України щодо військової допомоги, це призведе до руйнування комунікацій, додав Самусь.

"З кожною країною доведеться узгоджувати обсяги окремо від інших партнерів. Це стосується не тільки артилерії, а й інших коаліцій", — пояснює експерт Фокусу.

Чи допоможе ЄС подолати Україні "снарядний голод"

У день, коли Рустем Умєров оголосив про створення артилерійської коаліції, мер Києва Віталій Кличко вирішив розповісти німецькому таблоїду Bild про "божевільний дефіцит" боєприпасів і нестачу людей у ЗСУ.

"Уже кілька місяців спостерігається шалений, величезний дефіцит боєприпасів. Боєприпаси — питання номер один, коли говориш із солдатами на передовій. Я хотів би скористатися цією можливістю і послати сигнал Німеччині: ми захищаємо нашу країну, але ми також захищаємо весь Євросоюз", — зазначив він.

За його словами, для України настав "важкий час, коли Росія чинить неймовірний тиск". Однак Європа в змозі допомогти: мета в мільйон артснарядів здається цілком досяжною, адже у виробництво боєприпасів ЄС інвестував мільярди євро, додає військовий аналітик Михайло Самусь.

Європа 30 років практично не випускала військові товари, все зводилося максимум до 10 самохідних артустановок на рік або 100 боєприпасів на місяць.

"Не було такої потреби, а зараз під час великої війни в Україні нарощувати треба виробництво на кілька порядків. Будувати заводи, через пару місяців у середньому ми отримаємо мільйон. І це заслуга якраз "Рамштайна". Артилерійська коаліція дасть змогу координувати запити і лише поліпшить вирішення питань", — уточнює експерт.

Потенціал Росії у виробництві боєприпасів вельми високий, а її союзник Північна Корея в майбутньому може стати цехом для складання снарядів, упевнений Самусь.

"КНДР володіє робочою силою, інженерами і виробничими потужностями. РФ і Китай займуться інвестуванням, додаткових працівників на збройове виробництво знайдуть швидко. Тому Україні потрібна артилерійська коаліція, щоб разом із Заходом нарощувати виробництво. Тільки всі 50 країн "Рамштайна" зможуть протистояти осі зла", — підсумував Самусь.

Нагадаємо, військові експерти раніше підрахували, що російські артилеристи можуть на день вистрілювати в середньому 8220 снарядів. Поставки з КНДР дозволили окупантам удвічі збільшити темпи стрільби порівняно з літом 2023 року.

У Росії сподіваються отримати боєприпаси від Китаю і частини країн Центральної Азії для ведення війни в Україні. Участь Пекіна, як кажуть американські високопоставлені чиновники, кардинально змінить характер війни України з РФ.