Село Веселе втрачено ЗСУ, але росіяни фронт не прорвали, — аналітик "Deep State" (відео)

Село Веселе довелось залишити через значну перевагу ворога та проблеми з евакуацією поранених. Ці проблеми командування ЗСУ має виправити, вважає аналітик проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

Втрата ЗСУ селища Веселого на Донеччині пов'язана із великою кількістю ворога на цій ділянці й з прорахунками українських військових. Має місце складний рельєф місцевості та переважна кількість ударних систем окупантів, а також ускладнені умови евакуації поранених. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

Він зазначив, що хоча втрата цього села не є великим провалом для фронту, а ось утримувати його було дуже важко через те, що воно знаходиться внизу перед висотами, де у росіян зосередилось багато засобів вогневого ураження. Натомість нашим бійцям на це було нічим відповісти, а також не вистачало людей для утримання позицій.

"Зараз ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію в цьому районі, щоб окупанти не скористались можливістю для подальшого тиску, — акцентує аналітик. — Росіяни значно активізувались і на інших ділянках фронту, буквально по всій лінії фронту, тому на нас чекають й інші неприємні новини. Проте треба прикладати ще більших зусиль для оборони України всім нам".

Що стосується саме Веселого, то, за словами Романа Погорілого, там викрився великий комплекс проблем: нестача особового складу, погана комунікація між підрозділами та погана логістика з евакуацією поранених. Він зазначає, що всі ці проблеми зіграли в комплексі й це яскравий приклад загальної проблеми на фронті.

"Ми всі пам'ятаємо про так звану "золоту годину", коли треба терміново евакуювати пораненого, щоб він не втратив кінцівки чи не лишився життя, але на цю проблему не було звернуто достатньої уваги, — каже експерт. — Є зусилля окремих людей, які працюють над цією проблемою, але вона має серйозний масштаб".

У Кринках на Херсонщині ситуація залишається складною, розповідає Роман Погорілий, але українським героям вдається виводити з ладу цілі бригади окупантів, хоча ворог продовжує буквально засипати позиції "м'ясом". Якогось "чарівного ключика" для розв'язання ситуації під Кринками немає, адже війна настільки динамічна, що завтра може трапитись все що завгодно, каже аналітик.

Раніше Фокус розповідав, що ворогові вдалось похизуватись прапором на околицях розбомблених Кринок. Армія РФ втратила заради фотосесії кілька десятків бійців.