Сильний вибух, немає останків тіл: що не так у версіях про падіння літака Іл-76

Падіння військового транспортного літака Іл-76 викликало бурхливу реакцію російської влади. В один голос вони стверджували, що в ньому були "65 полонених військовослужбовців ЗСУ". Українська сторона не може швидко і достеменно перевірити подію на території РФ, тому утримується від оперативних коментарів. Фокус разом із військовими експертами аналізував усі версії події.

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. Одразу після інциденту почали з'являтися різні версії події.

Джерела видання "Українська правда" у Збройних силах України спочатку підтвердили факт падіння літака і стверджували, що він перевозив ракети для ЗРК С-300. Пізніше публікацію змінили: слова про можливу причетність ЗСУ до катастрофи російського літака прибрали.

"РБК-Україна" з посиланням на джерело в Силах оборони зазначало, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 — це робота Збройних сил України. Співрозмовник агентства також говорив, що військово-транспортний літак, імовірно, перевозив ракети для комплексів С-300, якими обстрілюють Харків і область. Згодом новину також змінили.

У Генштабі ЗСУ Фокусу сказали, що зараз не можуть підтвердити дані про падіння Іл-76 і те, що літак вразили ЗСУ. Дані ще перевіряють. У СБУ заявили, що не коментують новини про падіння транспортного літака.

"Везли військовополонених ЗСУ": що говорять у РФ про падіння Іл-76?

Російські медіа та чиновники активно коментують падіння літака. Міноборони Росії заявило, що аварія сталася близько 11:00 і на борту літака нібито перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ. Їх перевозили в Бєлгородську область для обміну, на борту були шість членів екіпажу літака і троє тих, хто супроводжував полонених, кажуть у міністерстві.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео падіння: літак почав різко пікірувати вниз, потім лунає вибух і здіймається велика вогняна хмара. Пілот повів палаючий Іл-76 від будинків села Яблонове, і борт упав у поле, уточнили в Міноборони.

За даними голови комітету з оборони Держдуми РФ Андрія Картополова, літак нібито підбили трьома ракетами або ЗРК Patriot, або IRIS-T. Слідом за збитим Іл-76 летів ще один літак із 80 полоненими, але після катастрофи його розвернули, стверджує депутат.

Український координаційний штаб з питань поводження з полоненими заявив, що інформацію про падіння літака Іл-76 під Бєлгородом і про те, що нібито на борту були військовополонені, збирають і аналізують. До оголошення офіційних заяв або коментарів штаб просить не поширювати неперевірену інформацію.

Джерела "Української правди" повідомляли, що Україна справді готувала обмін військовополонених. Деталей про час, місце або ймовірні цифри військовополонених співрозмовники не надали. Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що на сьогодні готувався обмін військовополоненими між РФ і Україною.

"Але я можу констатувати, що запланований на сьогоднішній день обмін на даний момент не відбувається", — сказав він.

Куди поділися тіла і чому був сильний вибух? Версії військових аналітиків

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів Фокусу, як він із командою літав на літаках Іл-76. Військові перевозили на полігон дві ракети С-200 і чотири ракети С-300. На іншому такому ж літаку летів особовий склад — людей розмістили у два яруси, місць на всіх вистачало.

"Літак Іл-76 — широкого профілю, тому зараз бачимо різні версії, чим його завантажили. Поки що доволі важко щось сказати й оцінювати до більш-менш підтвердженої версії. Під час обмінів військовополоненими військово-транспортні літаки використовувалися. Але ми ж пам'ятаємо, як Росія знищувала українських полонених. Згадайте трагедію в колонії Оленівки", — нагадує генерал.

Підтвердити, були в літаку люди чи ракети, не важко, якщо опинитися на місці події. Але головне питання — у подачі інформації, яке залежить лише від російської сторони.

"Росіяни точно знають, що там сталося. А наша справа — намагатися всіма способами встановити правду", — підсумував Романенко.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко після аналізу перших фото з місця падіння Іл-76 пише про відсутність ознак розкиданих тіл. Полонених літаками не перевозять і за заявою Міноборони РФ на 65 полонених було лише троє супроводжуючих, що також дивно.

На полі, де впав Іл-76, немає слідів розкиданих тіл

"Разом з екіпажем — 74 людини на борту, але на полі жодного тіла. Своєю чергою, було відомо, що вантажем на борту літака були зенітні керовані ракети для ЗРК С-300. Цю версію підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю. Після падіння і удару об землю була потужна детонація боєкомплекту", — підкреслив аналітик.

Нагадаємо, російська армія 14 січня 2024 року втратила дорогий літак-розвідник А-50, який упав у районі Азовського моря. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що це була прекрасно спланована і проведена операція в Приазов'ї.

Українські розвідники в серпні 2023 року пройшли пішки понад 600 кілометрів територією РФ і знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3. Бойова операція сильно порушила плани агресора щодо обстрілів України.