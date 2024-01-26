Героїзм українців зруйнував плани Заходу та Росії: не очікували такого супротиву (відео)

Країнам НАТО доводиться відновлювати свій ВПК через військові реалії. Це все відбувається на тлі небажання в деяких країнах підтримувати військовий курс Альянсу, зазначає ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

Підготовка країн НАТО до можливої війни, про яку оголошують деякі учасники Альянсу, є результатом стійкого протистояння ЗСУ російським окупантам. Жодна з них не очікувала, що Україна стільки протримається і тепер європейські країни вимушені активізувати свій ВПК та опікуватись збільшенням армії. Про це в інтерв'ю розповів редактор воєнного Фокусу, ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

На його думку, на початку повномасштабного вторгнення на Заході вважали, що Україна протримається недовго. Київ буде неспроможний вести довгу війну проти військової армади РФ.

"Україна "зіпсувала всю малину" і НАТО і Росії своїм завзятим опором, — акцентує Левін. — Там думали, що Путін швидко впорається, або відступиться, а Захід виступить з черговим "занепокоєнням та засудженням" та випише Росії чергові санкції".

Але ще у 2022 році аналітики порівнювали це протистояння на рівні Другої світової, а зараз, на третій рік війни, вона перевершила всі інші за рівнем інтенсивності та застосування технологій або видів зброї, каже експерт. Війну навіть неможливо з чимось зрівняти, бо це абсолютно новий рівень протистояння з урахуванням всього вище перерахованого.

Протестні настрої щодо розширення допомоги Україні або розширення власного ВПК ще відгукнуться європейцям через роки, вважає військовий оглядач. Історики ще відзначать подібні факти у майбутньому, наводячи їх як негативний приклад.

"Ті процеси, що відбуваються зараз у Європі є наслідком саме героїзму українського солдата, — зазначає Ігаль Левін. — Це все відбувається всупереч аналізу можливого опору українців".

Нагадаємо, радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна готова до переговорів із Росією про завершення війни, однак це може відбутися лише за певних умов.