До рештків ІЛ-76 підвозять останки невідомих тіл, а з Гіркіна роблять "мученника", — Віктор Ягун (відео)

Рештки тіл можуть бути звідки завгодно, але РФ не допускає міжнародних експертів, щоб не розкрився обман. З Гіркіна роблять контрольовану фігуру для консолідації турбо-патріотів на випадок смерті Путіна, зазначає експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

Немає жодних сумнівів, що для провокації з літаком ІЛ-76, що впав на Бєлгородщині, росіяни могли б з легкістю пожертвувати екіпажем, як вони робили у випадку з літаком Пригожина чи взагалі, як роблять зі своїми військовими на фронті. Проте зараз багато факторів говорить на користь раптовості цієї ситуації, але вона не мала жодного відношення до обміну полонених. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу Служби Безпеки України, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

За його інформацією, окупанти вже привезли якісь частки тіл до останків літака, але в цьому немає жодного сенсу, адже будь-яка міжнародна комісія відразу визначить метод отриманих пошкоджень та час. Тому навіщо робити цю "картинку" і розганяти істерику поки що не зрозуміло, зазначає він.

"Дістати рештки тіл українських військових для окупантів нє є проблемою, адже, наприклад, ми й досі не знаємо, скільки полонених загинуло в Оленівці, — каже експерт. — Достеменно Україні не відомі результати цієї трагедії і її причини".

Звичайно, зараз всі спецслужби України підключені для з'ясування подробиць падіння літака, каже Ягун. Вже є інформація, що в морги Бєлгорода поступило тільки п'ять тіл з ІЛ-76, що відповідає кількості екіпажу. Це опосередковано підтверджує, що цей борт використовувався як вантажний, а не для доставки полонених.

"Зараз в наш інформаційний час жодних явних чи неявних слідів приховати неможливо, — акцентує генерал-майор запасу. — Проте РФ продовжує намагатись брехати та переконувати всіх у своїй невинуватості".

Щодо вироку Стрєлкову-Гіркіну, якого визнали винним у збитті літака MH-17 і який отримав 4 роки колонії у РФ, то на думку Віктора Ягуна, його "посадка" відбулась заради двох можливих цілей. По-перше, таким чином Кремль змушує Гіркіна замовчати, щоб він не заважав виборам Путіна і не розганяв панічні настрої, а в колонії з ним може статись нещасний випадок. По-друге, з нього можуть готувати одного з можливих майбутніх політичних лідерів, адже можуть відпустити "за гарну поведінку" через 2 роки й він вийде з "ореолом мученика".

"В Росії завжди поважали тих, хто сидів, — каже експерт. — Лідери комуністів всі відбували покарання, тому для Гіркіна це може навіть додати політичних балів".

Звичайно, з Гіркіна ніхто не робить майбутнього президента РФ, зазначає Ягун. Але ФСБ вже працює на випередження, щоб у випадку смерті Путіна радикальну частину населення Росії об'єднувала й стримувала контрольована людина.

Нагадуємо, Кремль ініціював надзвичайне засідання ООН щодо авіакатастрофи Іл-76 під Бєлгородом. За підсумками засідання члени міжнародної спільноти дійшли висновку, що Росія не навела переконливих доказів щодо того, що саме Україна несе відповідність за подію у небі над РФ.