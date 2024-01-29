"Втрати набагато менші за 100 тисяч": чому ЗСУ постійно потребують піхоти

Військово-політичне керівництво України заявляє, що в лавах ЗСУ служать 880 000 осіб. При цьому піхота гостро потребує фахівців, а нардепи говорять про низький рівень втрат. Фокус з'ясував, як розподіляються вакансії в армії і чому шукають піхотинців.

Центри підготовки фахівців для Збройних сил України обіцяють підготувати будь-яку кількість мобілізованих. Проблемою не буде навіть навчання 500 тисяч новобранців, про які в грудні 2023 року заявляла влада. Лише 20% військових підготували за кордоном, решта пройшли навчання на українських полігонах, наводить статистику командувач підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк.

Програми підготовки у воєнний час зменшили. Основний акцент інструктори роблять на практичну складову: вогневу підготовку, стрільбу в обмеженому просторі та психологічні тренінги для участі в перестрілках. Після базового курсу бійця готують у військових частинах за обраною ним спеціальністю. Щонайменше 2-3 тижні, а то й місяць усіх солдатів готують до виконання бойових завдань.

Незважаючи на такий високий рівень підготовки, піхота ЗСУ гостро потребує фахівців. Командувач Віктор Ніколюк каже, що в пріоритеті залишаються штурмовики для атак і утримань відвойованих позицій.

Вакансії піхотинців-штурмовиків давно доступні на українських сайтах для пошуку робіт. На претендента чекає активна участь у бойових діях і виконання різних завдань. Зарплату обіцяють до 100 тисяч гривень.

У ЗСУ служать 880 000 осіб. Чому в піхоті спостерігається дефіцит людей?

Постійна потреба армійських підрозділів у піхоті змушує замислитися над рівнем втрат. Ці відомості засекречені ще з початку повномасштабної війни з Росією. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше пропонував президенту Володимиру Зеленському розкрити ці дані. Тоді українці більше довірятимуть процесу мобілізації та позбудуться страхів, упевнений він.

"Коли ви йдете вулицею і запитуєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше 100 000. А наші втрати набагато менші", — сказав Арахамія.

Глава держави заявив, що зараз в українській армії служать 880 тисяч осіб, але рівень втрат не уточнив. Ще 30 мільйонів українців працюють у тилу і допомагають військовим. Незважаючи на такі значні цифри особового складу, потрібно дивитися на потреби в кадрах у конкретних бригадах або батальйонах виходячи зі штатного розкладу, пояснює Фокусу ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Насамперед, воює піхота і природно зазнає втрат. Посади в тиловому секторі та забезпеченні не вимагають участі в боях, тому такі військові й на пенсію виходять. Значний рівень втрат у піхоті — давно не секрет. Але є й інші підрозділи. Візьмемо війська ППО: там втрати невеликі, люди додаткові їм потрібні менше", — розповідає він.

"Якщо мобілізували, йдеш куди зажадають"

Не вистачає фахівців і в інтендантських підрозділах, які керують роботою служб продовольчого, речового та господарського постачання. За оцінками військового експерта Олексія Гетьмана, вони теж потрібні ЗСУ, але обходяться майже без втрат.

Взводи або відділення аеророзвідки також несуть менше втрат, ніж піхотинці.

"Батальйони або бригади потрібно комплектувати постійно. Тим, хто воює в Авдіївці та Мар'їнці, потрібен відпочинок, ось їх і змінюють. Поповнювати склад важливо обов'язково, ворог не дрімає. Підрозділи вийшли із зони бойових дій із втратами, їх направляють на доукомплектування", — сказав Гетьман.

На думку генерал-майора, колишнього заступника голови СБУ Віктора Ягуна, піхотинців завжди не вистачало будь-якій армії, що воює. В Україні йде повномасштабна війна і наступ агресора доводиться відбивати на багатьох ділянках фронту.

Якщо військовозобов'язаний хоче обрати іншу військову роботу, наближену до своїх професійних навичок на громадянці, йому краще пройти процедуру рекрутингу. Треба обрати підрозділ і підписати з ним контракт.

"Мобілізація передбачає насамперед призов. Якщо людину мобілізували і не знайшли їй застосування в інших місцях [окрім піхоти], значить ідеш куди потрібно", — коментує експерт Фокусу.

Ягун каже, що в середньому на одну посаду IT-фахівця припадає 50 місць у піхоті. І не всіх айтішників візьмуть на цю роботу, хтось потрібен і піхоті.

"У цьому плюс рекрутингу: людина вирішує сама, де буде затребувана. Може вона хороший водій, розбирається в двигунах. Але стрільба залишається базовим умінням будь-якого військового. Під час масштабного наступу ворога не відсидишся у штабі і не скажеш, що не вмієш стріляти", — підсумовує Ягун.

Нагадаємо, у британській розвідці раніше повідомляли, що війська РФ значною мірою покладаються на підрозділи "Шторм-Z" під час проведення наступів. З весни минулого року ці війська перетворили на штрафбати, в яких служать засуджені та кадрові військові, які отримали дисциплінарні стягнення.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни наголошували на неможливості наступу РФ в Україні через брак піхоти. Росія витрачає елітні підрозділи ЗСУ на захист вразливих позицій.