Авдіївку можуть залишити, а Залужний для ЗСУ немов Лобановський, — майор запасу (відео)

У ЗСУ нестача людей та боєприпасів для артилерії й можливо доведеться відступати. Українські бійці за місяці утримання Авдіївки знищили більше росіян ніж СРСР втратила під час афганської війни, каже учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

Авдіївку скоріше за все доведеться залишити, адже ЗСУ не мають перевагу в артилерії, щоб відбивати "м'ясні штурми" окупантів ще на підході до міста. Із жовтня 2023 року тримаючи оборону в Авдіївці ЗСУ вдалось знищити росіян більше, ніж СРСР втратив за 10 років війни в Афганістані — понад 15 тисяч тільки загиблими. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Навіть враховуючи такі страшні втрати з урахуванням цілого угруповання під Авдіївкою у 50 тисяч окупантів росіяни й надалі можуть нарахуватися за звичкою із жертвами та підтягувати нові "м'ясні хвилі", каже майор запасу. Ворог має зараз на лінії фронту майже півмільйонну армію.

"Крім того, після переобрання Путіна армія РФ планує ще на стільки ж поповнити свої резерви, — зазначає Гетьман. — Також ВПК РФ збільшив виробництво снарядів до 2 мільйонів на рік, а КНДР постачає їм ще мільйон снарядів, а це 8 000 пострілів на добу по всій лінії фронту".

За словами ветерана, росіяни прекрасно знають співвідношення сил на фронті й це не є таємницею, але українська влада намагається не публікувати таку інформацію, щоб не нервувати соціум.

"Наші люди дуже знервовані не через співвідношення сил, а через можливість отримати повістку, — каже майор запасу. — А це призведе до того, що ворог просто проломить лінію оборони та прийде куди захоче. Але треба згадати, що буває з мирними мешканцями на прикладах Бучі та Ізюма й інших міст".

Щодо можливої відставки головнокомандувача Валерія Залужного, то, на думку Олексія Гетьмана, він навряд чи погодиться на посаду посла у Великобританії, адже всю душу вклав в українську армію. Він немов футбольний тренер Валерій Лобановський для ЗСУ, зазначає майор запасу.

"Мені здається, що психотип Залужного сходиться з психотипом Лобановського, — каже ветеран. — Він так само відповідальний і у нього так само болить серце за підопічних".

Фокус раніше писав, що Київ попередив Білий дім про намір звільнити Залужного. Відставка генерала може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів.