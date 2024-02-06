"Пекарі спеклися": українська розвідка вдало ліквідувала зрадників у Лисичанську (відео)

Поки достеменно невідомо, чи ця ліквідація була результатом дій ЗСУ, бо це міг бути й партизанський рух. Окупанти часто використовують мирні підприємства для військових задач, зазначає військовий Сергій Братчук.

Вдала ліквідація декількох високопосадовців на службі окупантів завдяки по удару по так званій пекарні, де вони зібрались щось відсвяткувати, є черговим показником того, що українська розвідка дуже вдало працює і всім колаборантам треба завжди про це пам'ятати. Але слід зазначити, що зараз немає жодного офіційного підтвердження, що це була саме робота ЗСУ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

В соцмережах навіть публікують звернення для окупаційної влади, щоб її представники не збирались до купи, бо відразу це стане відомо СБУ чи ГУР України, каже військовий. Це зайве нагадування, що всі зрадники української держави не можуть почувати себе спокійно навіть на відпочинку чи пробіжках, як це робив Ілля Кива.

"Можна сказати, що "пекарі спеклися", а всі звинувачення України є поки що безпідставними, бо може це діяв партизанський рух, — акцентує Сергій Братчук. — Треба підкреслити, що знищені є офіційними зрадниками України й представниками нинішньої окупаційної влади на нашій території".

За словами військового, не треба дивуватись прильотам по нібито мирних промислових об'єктах у РФ, адже вони діють за радянською класикою і їх в будь-який момент можна переорієнтувати під випуск військової продукції. Наприклад, будь-яке підприємство з випуску макаронів можна швидко переналаштувати на випуск патронів.

"Є гарячий приклад від самих окупантів, коли вони зняли репортаж про випуск дронів на хлібопекарні у Тамбові, — зазначає Братчук. — Тому РФ треба позбавити можливості працювати на війну, бо навіть після своєї капітуляції вона зможе налагодити виробництво зброї будь-де".

Щодо протестних настроїв у Росії, то, на думку військового, є певні ознаки, що росіяни почали розмірковувати над тим, щоб закінчувати війну. При цьому мова не йде про те, що треба припинити вбивати українців, а саме про якесь перемир'я, щоб піднакопичити сил для наступного удару.

"Саме в якусь вдалу та швидку реалізацію протестних настроїв у РФ я не вірю, хоча не проти, щоб вони там наростали, — каже Братчук. — Можливо через деякий час цей градус підвищиться, особливо якщо Путін зійде зі сцени".

В політичне майбутнє Бориса Надєждіна в якості гідної опозиції військовий теж не вірить, бо вважає, що у РФ не існує жодного політичного гравця, який так чи інакше не був би заангажований спецслужбами. Без їхнього дозволу навряд чи будь-яка активна людина може з'явитись на політичному горизонті.

"Сьогодні ліпити з будь-якого російського ліберала прихильника України чи людини, що хоче закінчити війну не можна, — зазначає Братчук. — Їх не для того випускають на політичну сцену на території РФ".

Нагадаємо, шо 3 лютого в окупованому Лисичанську на Луганщині пролунали вибухи в місцевій пекарні. Її окупанти, використовували для випікання хліба для ЗС РФ і проводили там важливі наради.