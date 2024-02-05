Удар по Лисичанську: окупанти офіційно підтвердили загибель двох "місцевих депутатів"

Серед загиблих — "депутат"-власник пекарні, на іменини якого зібрались представники окупаційної влади. Разом з іншим "колегою" вони працювали на користь окупантів.

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У окупаційній адміністрації Лисичанська в Луганській області стало менше на двох так званих "міських депутатів", які потрапили під удар 3 лютого. Чоловіки загинули разом з очільником одного з міністерств т.зв. "ЛНР" Олексієм Потелещенком під час святкування дня народження власника місцевій пекарні. Про наслідки подій представник російських окупантів "мер" Лисичанська Едуард Сахненко розповів у Telegram-каналі місцевої влади.

Сахненко стверджує, що 3 лютого загинули двоє "депутатів Лисичанської міської ради", створеної за часів російської окупації. З його слів, ідеться про Артема Тростянського та Івана Жушму. Деталі життєвого шляху вказаних осіб не наводяться. Лише вказується, що після приходу військ країни-агресора вони активно долучились до співпраці з ворогом.

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"Це люди, які не побоялися у складні часи взяти активну участь у відновленні міста та щиро бажали йому процвітання та благополуччя", — заявив посадовець.

Зазначимо, Едуард Сахненко — 45-річний уродженець Луганщини, який до повномасштабного вторгнення курував шахтою ім. Мельникова, ідеться по порталі "Миротворець". Згідно з рішенням Офісу генерального прокурора, чоловіку висунуто підозру у справі про державну зраду і він мав прибути на бесіди за повістками, виписаними на січень 2024 року.

Удар по Лисичанську 3 лютого — деталі

Лисичанськ — місто у Луганській області, яке з літа 2022 року перебуває у тимчасовій окупації росіян. В лютому 2024 року відстань до лінії фронту — близько 10 км. Вдень 3 лютого стався приліт у приміщенні ресторану Adriatic, в якому святкували день народження власника пекарні. Згідно з заявами росЗМІ, у будівлі зібрались представники місцевої влади — міністри "ЛНР", "депутати", "прокурори", "політики". Також стверджували, що орієнтовна кількість гостей, які потрапили під удар — близько 30 осіб.

5 лютого стало відомо, що від обстрілу загинув очільник так званого "міністерства надзвичайних ситуацій ЛНР". Олексій Потелещенко. Потелещенко, який брав участь у бойових діях окупантів у 2014 році, прибув до ресторану, що відсвяткувати день народження Жушми — саме цей 36-річний чоловік був іменинником, а також "депутатом" та власником пекарні, написали росЗМІ.

Нагадуємо, 4 лютого видання Forbes опублікувало статтю, у якій попередило про накопичення значних сил ЗС РФ біля Куп'янська. Раніше про ситуацію під цим населеним пунктом розповідав речник ОСУВ "Хортиця": заявив, що там дійсно стоїть 40-тисячне військо противника, продовжуються бої за Табаївку на південний схід від міста.