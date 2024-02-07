Ядерне паливо закінчується: що відбувається на ЗАЕС і чим загрожує

Гендиректор МАГАТЕ заявив, що ситуація на ЗАЕС "крихка". Причина в тому, що закінчується термін експлуатації ядерного палива. Опитані Фокусом експерти запевняють, що це не привід для паніки й очікування швидкої радіаційної катастрофи.

На Запорізькій атомній електростанції закінчується термін експлуатації ядерного палива. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі на брифінгу з міністром енергетики України Германом Галущенком назвав ситуацію "крихкою".

"Я б описав ситуацію на станції як "делікатний баланс", тобто вона дуже крихка", — заявив він.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що домовлятиметься з Росією про оцінку стану палива під час своєї поїздки до Москви.

За словами міністра Галущенка, виробник палива має сказати, чи можливо його експлуатувати за межами реакторів.

"Це складне питання. Якщо неможливо, потрібно здійснювати дії з вивантаження цього палива, це має бути кваліфікований персонал, далі питання зберігання цього палива. Це важливі питання безпеки Європи", — додав Галущенко.

У запасі 10 років

За словами доктора технічних наук, фізика-ядерника Володимира Борисенка, ядерне паливо можуть експлуатувати в умовах активної зони, згідно з технічними нормами, до шести календарних років. Після цього паливо вивантажують і зберігають у басейнах витримки під шаром води до 10 років.

"Паливо, яке перебувало в активній зоні під час окупації і працювало до вересня 2022 року, воно може вже не задовольняти технічним умовам. Але це не настільки критично, тому що після закінчення терміну, паливо ще зберігається в басейнах витримки палива біля реактора під шаром води протягом 7-10 років. Тому формально, завершення терміну експлуатації — це причина, щоб фахівці турбувалися", — каже Фокусу Борисенко.

Що стосується ядерної безпеки, за словами експерта, з урахуванням сьогоднішньої ситуації на станції, немає різниці, де зберігати паливо — в басейні витримки або в активній зоні, оскільки в осяжному майбутньому енергоблоки не збираються запускати.

"Технологічний цикл експлуатації палива наступний — воно приїжджає на атомний реактор, його завантажують, чотири роки воно працює в активній зоні, а після його вивантажують у реакторний басейн витримки і зберігають ще до 10 років під водяним шаром. З паливом відбуваються відповідні процеси, після чого його можна зберігати без водяного охолодження на повітрі в сухих контейнерах зберігання", — зазначає експерт.

За словами Борисенка, коли роботу станції відновлять, у персоналу буде достатньо часу, щоб вивчити всі питання.

"Коли станцію спробують знову запустити, паливо буде вивантажено, воно отримає статус відпрацьованого, і його не використовуватимуть", — додає Борисенко.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомляли, що після закінчення шестирічного терміну перебування ядерного палива в усіх шести реакторах окупованої Запорізької АЕС, його подальша експлуатація може призвести до руйнування цілісності паливних елементів. Як наслідок, це може стати причиною радіаційної аварії.

Міністр Галущеко зазначав наприкінці січня, що ситуація на станції постійно погіршується, бо окупанти приховують фактичний стан справ. Тому безпека Європи залежить від того, наскільки швидко росіяни покинуть ЗАЕС.

Фокус також писав 6 грудня 2023 року, що російські окупанти ледь не спричинили викид ядерного палива на ЗАЕС. На атомній станції зникло живлення від української основної лінії 750 кВ, а перед цим було відключено лінію 330 кВ. Через це станція була повністю знеструмлена.