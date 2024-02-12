"Не став розхитувати човен і може піти у політику після війни", — експерт про відставку Залужного (відео)

Відставка за власним бажанням сигналізує, що Валерій Залужний прекрасно розуміє небезпеку роздування скандалу під час війни. Він порозумівся із Зеленським, який запропонував колишньому головнокомандувачу залишитись в системі військової боротьби з окупантом, каже кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

Рішення про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ було обопільним, а заява була написана за власним бажанням. Це свідчить про результат нормальної, чоловічої, навіть партнерської розмови між Залужним та Володимиром Зеленським. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

За його словами, у своєму зверненні щодо кадрових перестановок міститься величезна повага до Залужного з боку Зеленського. Там немає жодної неконструктивної критики.

"Зеленський запропонував Залужному залишатись у системі оборони нашої країни надавши перелік можливих посад, — акцентує Буряченко. — Їм обом можна подякувати за поміркованість і не підігравання внутрішнім політиканам або РФ розкручуючи якийсь скандал".

На думку експерта, дуже важливим аспектом є те, що Залужний написав заяву за власним бажанням і це показник, що він не збирається "розхитувати човен". Після війни як і будь-хто бажаючий з громадян України він може опікуватись саме політичною боротьбою, якщо захоче, каже Буряченко, але зараз Залужний розуміє, що конфронтація нашкодить не стільки Зеленському, скільки країні в цілому.

У Залужного було багато проблем на фронті та в тилу, але головне, що він сам їх публічно у своїх статтях визнавав, зазначає фахівець. Проте не треба забувати, каже Буряченко, що саме при Умєрові почався справжній рекрутинг до лав ЗСУ, що активізував нарешті ротаційний процес в українській армії.

"А ще було багато натяків від західних партнерів, що вони не бачать план та стратегію війни з боку генштабу ЗСУ, — відзначає експерт. — Тому подібне рішення щодо відставки цілком зрозуміле".

Нагадаємо, на думку експертів, звільнення генерала Валерія Залужного може викликати апатію і розчарування в суспільстві, що може призвести до протестів після війни.

Фокус також писав, кого знімуть з посади в Кабміні після відставки Валерія Залужного.