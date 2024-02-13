Путін сигналізує про готовність до переговорів, але його умови не влаштовують Захід, — аналітик (відео)

Президент РФ продовжує марити утриманням захоплених територій України та міфічною денацифікацією. Захід не розуміє такої позиції, вважає аналітик Валерій Клочок.

У своєму інтерв'ю Такеру Карлсону президент РФ дав чітко зрозуміти, що готовий із США щодо переговорів про Україну. Сам Трамп під час виступу в Південній Кароліні зазначив, що у випадку самостійного підписання якихось домовленостей між Путіним і Зеленським він заблокує сотні мільярдів доларів допомоги. Про це в інтерв'ю Фокусу завив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Утім, те, що Карлсон своїм інтерв'ю підсилив цей сигнал, чітко дає зрозуміти, що Росія дійсно прагне подібного розвитку подій. Але тут проблема в тому, що на умови Москви Захід не хоче йти.

"Проте в РФ є й інша риторика щодо припинення вогню та повернення територій на майбутнє, яку озвучують так звані альтернативні кандидати на виборах президента РФ, — каже Клочок. — Але самі розмови в західній пресі про готовність до переговорів із боку Путіна лунають уже місяців вісім".

Але Путін продовжує впиратись в залишення за собою захоплених територій і міфічну денацифікацію України, що просто не розуміють на Заході і в Україні, тому що за це заплачена вже дуже висока ціна, каже аналітик. Експерт не вірить у надпотужний російський ВПК та вважає, що РФ із останніх сил намагається утримати ситуацію на фронті, залучаючи навіть найманців із бідних країн.

Якщо дивитися на інтерв'ю Путіна з погляду російського соціуму, то нічого нового президент РФ для свого населення не сказав, вважає аналітик. Росіяни, як і сам Путін, уже роками живуть у парадигмі брехні та мріях про світове панування. Сумно те, що Путіна дійсно підтримують багато росіян, і хоча проценти соцопитувань не можна повністю вважати правдивими, але підтримка людожерської політики Путіна в російському соціумі дійсно велика, зазначає Валерій Клочок.

"До того ж у Росії дійсно активно й ефективно працює каральна машина спецслужб і контролюється все соціальне життя, — каже експерт. — Усі ці люди, яки залишали підписи за опозиційного кандидата Бориса Надєждіна, напевно, уже на олівці у ФСБ".

Проте подібні режими, скільки б вони не трималися, усе одно рано чи пізно розвалюються, адже засновані саме на брехні, зазначає Валерій Клочок. Просто треба пам'ятати, що Радянський Союз теж засновувався на брехні й терорі, але врешті не зміг утриматися від розпаду.

Раніше Фокус писав, що в інтерв'ю Путін невдало продемонстрував свої ревізіоністські мотиви, навівши приклад Польщі, яка, на його думку, сама винна в нападі Гітлера. До цього він чомусь додав необхідність заборони міфічного нацизму в Україні, каже політолог Ігор Рейтерович.