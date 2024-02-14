"Залишилося дев'ять кораблів, але не всі боєздатні": як втрата ВДК "Цезар Куников" послабить флот РФ

У росіян у Чорному морі з тринадцяти великих десантних кораблів залишилося дев'ять. Однак експерти вважають, що боєздатних із них — тільки п'ять. Фокус з'ясував, наскільки болючою стане втрата чергового ВДК для ЗС РФ.

Українські дрони підбили великий російський десантний корабель "Цезар Куников" у Чорному морі вранці, 14 лютого. Операцію провели військові спільно з розвідниками. Про те, що корабель знищено, повідомили в Генштабі.

"Збройні сили України спільно з підрозділом ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — "Цезар Куников". У момент ураження він перебував у територіальних водах України біля Алупки", — повідомили в Генштабі.

За даними розвідки, операцію виконував спецпідрозділ Group 13. Саме вони нещодавно потопили ракетний катер "Івановець". Для атаки використовували морські дрони Magura.

Їх залишилося дев'ять

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в окупантів у Чорному морі було тринадцять великих десантних кораблів. Сім із них входили до складу Чорноморського флоту. Ще шість — окупанти встигли перекинути під виглядом навчань. Серед усіх ВДК, які базувалися в Чорному морі:

"Оленегорский горняк";

"Новочеркасск";

"Минск";

"Саратов";

"Цезарь Куников"

"Ямал";

"Азов";

"Орск";

"Николай Фильченков";

"Петр Моргунов";

"Королев";

"Калининград";

"Георгий Победоносец".

За час великої війни українські сили знищили або пошкодили щонайменше п'ять кораблів. Серед них:

ВДК "Саратов" — знищений 24 березня 2022 року;

ВДК "Оленегорский горняк" — пошкоджений 4 серпня 2023 року;

ВДК "Минск" — пошкоджений 13 вересня 2023 року;

ВДК "Новочеркасск" — знищений 26 грудня 2023 року;

ВДК "Цезар Куников" — знищений 14 лютого 2024 року.

За словами інженера-кораблебудівника, військово-морського експерта Володимира Заблоцького, для росіян поразка "Цезаря Куникова" — чергова болюча втрата. Таким чином, із тринадцяти великих десантних кораблів, які були на початку повномасштабного вторгнення, боєздатних, на думку експерта, залишилося п'ять.

"Ми закрили так званий бердянський пазл, коли біля Бердянська стояли три ВДК — "Саратов", "Новочеркасск" і "Цезар Куников". Тепер останній знищений. Це болюча втрата, бо кораблі замінити нічим, вони такі ВДК не будують, а привезти їх нізвідки. Тому про десант їм можна забути", — каже Фокусу Заблоцький.

Експерт зазначає, що за однією з версій, на борту ВДК "Цезар Куников" могли перевозити Shahed. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації поки що немає.

"Поки що ця версія перевіряється. Ми не знаємо, що було на борту знищеного ВДК. Але був сильний вибух і пожежа, що свідчить про те, що на борту були боєприпаси", — додає співрозмовник Фокуса.

Військовий експерт Максим Паламарчук також вважає, що втрата великого десантного корабля серйозно вдарить по росіянах.

"Безповоротно знищено щонайменше три ВДК. "Цезар Куников" — четвертий. Це не означає, що дев'ять великих десантних кораблів, які залишилися, здатні виконувати завдання. Той же "Оленегорский горняк", який тримається на воді, був серйозно пошкоджений українським дроном", — зазначає в бесіді з Фокусом Паламарчук.

Посилити ресурси

Великі десантні кораблі росіяни використовують у логістиці на півдні України, пояснюють Фокусу експерти. Будь-яке порушення в цьому процесі можна розцінювати як перевагу для української армії. Однак, щоб скористатися слабкістю РФ, потрібно посилити ресурси нашої армії.

"Знищення ВДК послаблює Росію. Але не критично, тому що є Кримський міст, залізничні перевезення на південь України. Але це для них удар у будь-якому разі", — додає Паламарчук.

Нагадаємо, у РФ заявляють про початок ремонтних робіт ВДК "Минск" у 2024 році. Як відомо, корабель був пошкоджений у вересні 2023 року під час ракетного удару Storm Shadow. ВДК втратив надкорабельну надбудову. Незалежні OSINT-аналітики з проєкту Oryx внесли "Минск" до категорії пошкоджених, однак експерти вважають, що він не підлягає економічному відновленню.

Фокус також писав, що 1 лютого Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію зі знищення ракетного катера "Ивановец" Чорноморського флоту РФ. Судно перебувало на рейді озера Донузлав. По ньому кілька разів ударили морські дрони Magura V5.