Окупанти провалили відразу дві розвідки боєм в Роботиному: аналітик про наступні дії армії РФ

Напередодні перевиборів Путіна окупантам не вдалось розвити свій успіх під Авдіївкою. Жорстко опалились під Роботине, але далі спробують наступати ще й на Кринки, зазначає аналітик Олександр Коваленко.

Ворогові не вдалось нахрапом взяти Роботине й успіх після закидання "м'ясом" Авдіївки на Донеччині перші атаки російських окупантів були успішно відбиті. Взагалі проводити масштабні наступи напередодні виборів Путіна не є вдалим кроком, адже провали в операціях можуть перекрити військові успіхи, що були напередодні. Такий коментар в інтерв'ю Фокусу дав військовий аналітик Олександр Коваленко.

За словами аналітика, перша і друга спроби розвідки боєм для російських окупантів завершились великими втратами. Хоча ризики на цій ділянці спостерігаються, але армії РФ не вдалось з першої хвилі дістатись хоч якогось успіху.

"Зараз ворог буде намагатись наступати відразу на двох напрямках: на Роботине та на Кринки, — акцентує Коваленко. — Взагалі ситуація в Кринках (лівий берег Херсонщини) унікальна — росіянам не вдається багато місяців вибити українських піхотний контингент з плацдарму".

Це відбувається завдяки тотальному контролю логістики ворога з боку розвідки та артилерії ЗСУ, зазначає експерт. Вся ворожа техніка відразу знищується як гарматами, так і дронами.

"Українська артилерія настільки пристрілялась до лівого берега, що фактично навіть не використовуючи сучасні точні зразки артсистем ЗСУ точними ударами знищує ворожі позиції та техніку, — зазначає аналітик. — Біля Кринок для армії РФ дійсно склалась ганебна ситуація".

При цьому, за інформацією Коваленка, плацдарм у Кринках продовжує потрохи розширюватись. Якщо далекобійна артилерія зможе перерізати повністю декілька шляхів підвозу боєприпасів, то росіянам на цьому напрямку буде ще гірше.

Повна розмова з Олександром Коваленком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше повідомлялося, що на Лівобережжі Херсонської області російські окупанти реалізують "м'ясні штурми" без використання техніки.