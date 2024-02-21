"Хочуть зробити Тихановську-2": експерт про Юлію Навальну та її підтримку Заходом (відео)

Захід зовсім не зацікавлений у громадянській війні у РФ, а хоче плавної зміни влади. Юлія Навальна буде запускати якісь політичні процеси у Росії та формувати своєрідний Уряд в екзилі, каже аналітик Валерій Клочок.

В Україні укріпився міф, що Росія ніколи не повстане проти Путіна, але треба згадати 1917 рік, коли відбулась лютнева революція через неприємні для Російської імперії події на фронті Першої світової війни. Саме тоді стрімко почалась змінюватись влада в державі, що призвело до зникнення Російської імперії й цей факт не треба забувати. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Звичайно, на думку експерта, міф про нездатність росіян до революції укорінився через те, що соціум РФ не повстав проти несправедливого нападу на Україну та проти насильницької мобілізації своїх родичів. Тут треба брати до уваги не стільки "намальовані" дані Кремлівськими соціологами про велику підтримку війни з боку соціуму, але й дуже жорстокий силовий апарат в Росії.

"Росгвардія налічує 400 тисяч бійців і вони ефективно вправляються з будь-якими протестами у Росії, — акцентує Клочок. — Після смерті Навального зафіксовано понад 400 затримань поодиноких пікетувальників, яких миттєво "пакували", а тих, хто клав квіти під пам'ятники репресованим, фіксували та додавали до баз "ненадійних"".

Наприклад, після протестів в Башкортостані люди дуже залякані, адже багато хто з учасників мітингів просто зник, каже аналітик. Але зараз точкою кипіння дійсно може стати смерть Олексія Навального, вважає Клочок.

"Зараз у РФ з'явились відразу дві опозиційні сили — команда Навального і команда Надєждіна, хоча останній і є проєктом однієї з "веж Кремля", — зазначає Клочок. — Так чи інакше обидві сили хочуть змін: Надєждін має бути іншим обличчям старої системи, а Юлія Навальна — повне повалення путінської системи, яку підтримує Захід".

На думку експерта, Захід зовсім не зацікавлений у громадянській війні у РФ, а хоче плавної зміни влади. Тому, на думку Клочка, Захід може зараз запустити своєрідний проєкт "Світлана Тихановська 2". Можливо, Юлія Навальна буде запускати якісь політичні процеси у Росії та формувати своєрідний Уряд в екзилі, тобто Уряд за межами держави.

Саме з цим тіньовим Урядом Захід буде спілкуватись так, як зараз спілкується з Тихановською, каже аналітик. Можливо, це стане одним з каталізаторів у Росії, хоча це буде не просто, тому що будь-які маніфестації будуть придушуватись дуже жорстко.

В будь-якому разі, зазначає експерт, готовність Юлії Навальної продовжувати справу чоловіка свідчить, що справа Навального живе. Також це означає, що Захід готовий спілкуватись з альтернативними опозиційними силами щодо припинення війни в Україні та щодо відновлення співпраці з РФ на цивілізованих засадах.

Нагадаємо, 17 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш підтвердила смерть російського опозиціонера. У Салехарді, куди нібито перевезли Навального, не знайшли його тіло.