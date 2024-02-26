Строковиків можуть насильно забирати на контракт: депортувати українців з ЄС не будуть, — адвокат (відео)

Окрім ревізії збройних сил у пошуках тих, хто ще не був на фронті та залучати військових пенсіонерів політики мають власним прикладом демонструвати необхідність мобілізації, зазначає адвокат Ростислав Кравець.

Правки в законопроєкт про мобілізацію не передбачають повноцінного звільнення з лав ЗСУ тих, хто вже перевищив всі норми строкової служби. Таких людей дійсно можуть загнати на контракт через два місяці після своєрідного відпочинку. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів голова адвокатського об'єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

На його думку, такі маніпулювання нормами закону неприпустимі, адже звільненні бійці, що два роки ризикували власним життям, мають всі права на освіту, завести родину, дітей і на соціальні гарантії. Такі можливості маніпулювати тільки ще більше зневірюють український соціум у необхідності мобілізації.

"Необхідну кількість людей для мобілізації можна брати у партнерів, адже ми підписали гарантії безпеки з багатьма європейськими країнами, — каже Кравець. — Якщо їхні представники, з того ж самого МВФ, приїздять до нас і розповідають про необхідність підняття податків, то нехай допомогають і солдатами".

Ростислав Кравець наголошує, що жодна європейська чи інша цивілізована країна не буде депортувати українських біженців, адже це незаконно. Всі подібні розмови не більш ніж політичні балачки, що мають на меті залякати суспільство.

Окрім того, щоб проводити ревізію збройних сил у пошуках тих, хто ще не був на фронті та залучати військових пенсіонерів політики мають власним прикладом демонструвати необхідність мобілізації, зазначає адвокат. У нас депутатів, що пішли у ЗСУ, можна перерахувати на пальцях однієї руки, наголошує він. Те саме стосується і керівництва міністерств чи відомств.

"Що вже говорити про членів родин депутатів, що мають призивний вік. Вони все виїхали за межі України, — зазначає Кравець. — Причому виїхали за декілька днів до того, як почалась війна".

Поки не буде особистого прикладу з боку влади українці будуть деморалізовані, вважає адвокат. До речі, жодна з українських депутаток не встала на військовий облік, як то має бути, зазначає Кравець.

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати менше людей, якщо США нададуть більшу допомогу. У разі відсутності мобілізації, противник може прорвати фронт.

Раніше юрист Дмитро Дончак розповів, що обмежено придатні чоловіки можуть служити в підрозділах забезпечення, ТЦК і СП, установках і навчальних закладах.