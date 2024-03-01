Рекомендованим листом і через сусідів: топ-5 найхитріших способів вручення повісток

Щоб виконати мобілізаційний план, військкоми вдаються до "нестандартних" способів вручення повісток. Наприклад, наклеюють їх на двері квартири або в телефонній розмові представляються співробітниками газконтори, щоб дізнатися, коли людина точно буде вдома. Фокус зібрав історії очевидців і попросив юристів пояснити законність таких повідомлень.

В Україні триває загальна мобілізація — дію воєнного стану продовжили до 13 травня . Фронту потрібні люди, а військкоматам — виконані плани. А тому перед співробітниками ТЦК та СП, як і раніше, стоїть непросте завдання — знайти і зобов'язати чоловіків віком 18-60 років оновити дані і пройти військово-лікарську комісію.

Силові методи, до яких вдаються воєнкоми, викликають нерозуміння та обурення в суспільстві. Так, наприклад, наприкінці січня 2024 року в Київській області працівники ТЦК побили військовозобов'язаного, який нещодавно отримав повістку, на очах поліції.

А тому співробітники ТЦК та СП винаходять інші хитрі способи вручення повісток, щоб не шукати військовозобов'язаних на вулицях і не застосовувати силу. Серед популярних варіантів — рекомендовані листи, дзвінок під виглядом співробітників газконтори, а також "пастки" в громадських місцях.

Повістка за дзвінком

"У мене був випадок: студент звернувся до ТЦК та СП поштою, щоб йому надали право на відстрочку. Він категорично не хотів особисто йти до військкомату, бо боявся, що одразу відправлять на фронт. Тим паче подібні історії, коли студентам не давали відстрочку, коли вони приходили до військкомату — не рідкість. Військкомат лист студента ігнорував, і жодного рішення не ухвалював. Тоді хлопець звернувся до суду. На першому засіданні, щойно він приїхав, йому вручили повістку просто на вході в будівлю суду", — розповідає Фокусу адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Микола Максимов.

Одна з актуальних проблем, з якою не можуть впоратися військкоми — де і як шукати військовозобов'язаних. Звідси рейди торговими центрами, спортзалами, патрулювання вулиць, маршруток, перевірка документів у перехожих. Іноді у співробітників ТЦК та СП є інформація про місце проживання людини, але її не можуть застати вдома. Тоді воєнкоми вдаються до хитрого способу — клеять повістку на двері квартири. Іноді просять сусідів передати повідомлення.

Максимов зазначає, що такий спосіб незаконний і більше використовується як психологічний тиск. Людина може звернутися до суду й оскаржити правомірність вручення такої повістки.

Є й більш хитромудрі способи повідомлення військовозобов'язаних. Наприклад, співробітники ТЦК та СП телефонують і представляються працівниками газової служби або електриками. Кажуть, що збираються прийти з перевіркою лічильників і запитують, коли людина буде вдома в конкретний день. У призначений час за адресою приходить воєнком із повісткою.

Інший приклад — перевірка в метро. Були випадки, коли військовозобов'язаних зупиняла поліція і просила пройти з ними, нібито для перевірки сумки або рюкзака ("аж надто вона підозріла"). Природно, чоловіки без зайвих підозр виконували прохання правоохоронця. Але в кімнаті поліції на них уже чекали співробітники ТЦК і тут же виписували повістки.

Оскаржити через суд

Ще один спосіб вручення повістки, щоб не бігати за військовозобов'язаним вулицями — пошта. Киянин Олег розповів Фокусу, що днями йому прийшло повідомлення від "Укрпошти". У відділенні запевнили, що лист видають лише після пред'явлення документа і під особистий підпис. Чоловік попросив хоча б назвати адресанта, але працівники пошти відмовили в цьому і продовжували наполягати на тому, що видати лист можуть лише після підпису. З огляду на те, що Олег не чекав ні від кого посилки і тим паче листа, не став ризикувати і забирати конверт. Але чоловік твердо впевнений, що це була повістка.

Юристи кажуть Фокусу, що пошта — не найнадійніший спосіб для ТЦК та СП. Щойно військовозобов'язаний побачить, хто відправник, він не стане забирати лист. А військкоми не зможуть довести в суді, що належним чином повідомили людину.

"Проблема в тому, що у військкомат має повернутися корінець із підписом одержувача. А якщо людина побачить, хто відправник, вона не стане підписувати", — каже Максимов.

Юрист Олег Леонтьєв розповідає Фокусу, що "хитрі" повістки зазвичай не мають правової сили, оскільки в суді, як показує практика, людина може оскаржити неправомірні дії воєнкомів.

"Людина отримує повістку, щоб з'явитися туди, куди її викликають. Але якщо її не повідомили належним чином — наприклад, наклеїли повістку на двері, де вона не мешкає, або відправили поштою — толку від цього не буде", — зазначає експерт.

Леонтьєв додає, що за законом повістку можна надіслати телефоном або поштою, якщо людина повідомила ТЦК заздалегідь про такий спосіб комунікації з нею.

Неявка за повісткою тягне за собою адміністративну відповідальність. Зазвичай, щойно людина не прийшла до ТЦК, у військкоматі виносять постанову і направляють її до департаменту державної виконавчої служби. Там не розбираються в обставинах справи і блокують банківські рахунки військовозобов'язаного. Якогось дня людина дізнається, що в неї не працює банківська картка і з'ясовує, що причина в неоплаченому штрафі за неявку за повісткою.

"Держвиконавча служба, щойно отримує постанову від військкомату, арештовує рахунки військовозобов'язаного. І виходить така історія: повістку наклеїли на двері, людина її проігнорувала, через три тижні їй заблокували банківську карту. У підсумку вона з'ясовує, що військкомат через Держвиконавчу службу наклав штраф — 1700 грн. Щойно людина сплатить штраф — картку розблокують. Але оскільки йдеться про адміністративну відповідальність, вона захоче звернутися до суду", — продовжує Леонтьєв.

Адвокат зазначає, що у військовозобов'язаного є 10 днів, щоб оскаржити постанову військкомату, відтоді, як він з'ясував, з якої причини йому заблокували банківський рахунок.

"ТЦК повинні в суді довести, що вони мають рацію. Але жоден суд не ухвалить рішення, що повістка на двері була видана правильно", — зазначає експерт.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують до розгляду в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. За словами народного депутата Федора Веніславського, профільний комітет обговорює всі санкції, які можуть застосувати для громадян, що ухиляються від служби. Йдеться про блокування рахунків і заборону на водіння .

Також Фокус писав, що, на думку командира батальйону К-2 54-ї ОМБр Кирила Вереса, бійців Сил оборони потрібно замінити, тому що вони вже виснажені, а вдала мобілізація допоможе не втратити території, які зараз контролює Україна.