"Бойові" для коханок і знайомих: куди зникли близько 200 мільйонів виплат за службу на передовій

У Силах оборони України виявили численні зловживання: командири нерідко нараховували своїм родичам і знайомим 100 000 гривень за виконання завдань у гарячих точках. Причому ці люди в окремих випадках взагалі не були пов'язані зі ЗСУ. Фокус з'ясував, як витрачали бюджетні гроші і чи можна провести ефективну ротацію підрозділів ЗСУ, відправивши тиловиків воювати.

Аудитори Міністерства оборони України виявили безпідставні виплати військовим за службу на передовій. Військові частини витратили на тих, хто перебував у тилу, 186 млн гривень, повідомила пресслужба міністерства.

Усі військовослужбовці перебували в пунктах постійної дислокації. Вони виконували функціональні обов'язки, не пов'язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати, розповіли у відомстві.

Накази про нарахування "бойових" віддавало військове начальство в Київській, Житомирській, Хмельницькій та Полтавській областях. Матеріали аудиту передали правоохоронцям для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування збитків державі.

Масштабний аудит у Силах оборони України розпочав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами голови фракції Слуга Давида Арахамії, перевірки пов'язані з тим, що велика кількість українських військових жодного разу не були в зоні бойових дій за два роки повномасштабної війни.

"Армія — 900 тисяч, із них 300 тисяч воюють, а де ще 600 тисяч? Ми розуміємо, що є співвідношення: на кожного солдата на передовій має бути [в тилу] логістика тощо. Уже знайшли вісім тисяч людей, які прикомандировані до Генштабу і не воювали. Вони вже готуються і підуть на підміну. Я вважаю, що по завершенню аудиту цифра буде набагато більшою", — підкреслював депутат.

Схожі пропорції тих, хто воює, і службовців у тилу озвучував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. За його даними, у реальних боях брало участь 200-300 тисяч осіб, а решта були "дуже далеко від війни, але вони є".

"Мені здається, одне з ключових завдань Сирського — якраз провести аудит: де, хто і як перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість потрібна", — зауважував радник глави ОП.

Льотчика не кинеш в окоп, а піхотинця — не поставиш керувати ЗРК Patriot

Вочевидь, переведення солдатів на фронт із тилових частин влада розглядає як варіант розв'язання проблеми нестачі живої сили. Опитані Фокусом військові говорять про неможливість "стихійного" процесу заміни фахівців.

На одного бійця працює кілька людей далеко від лінії зіткнення, вирішуючи масу завдань. Хтось має охороняти тилові об'єкти: склади з технікою і боєприпасами, аеродроми і ремонтні цехи, важливі транспортні вузли, військові заводи та об'єкти критичної інфраструктури. Крім цього, зберігається небезпека вторгнення в прикордонних з Росією і Білоруссю областях. Україна зобов'язана утримувати там значний контингент.

На думку офіцера ЗСУ та екснардепа Ігоря Лапіна, аудит Сил оборони України — правильне рішення, якщо дійсно виявлять порушення і покарають винних.

"Нормальний процес контролю за бюджетними грошима. Дивитися треба об'єктивно, адже робота тилу дійсно необхідна для забезпечення армії на передовій. Умовно скажу так: кілька військових у тилу працюють для одного фронтовика", — пояснює військовий Фокусу.

Лапін підкреслює важливість підрозділів ППО, які працюють далеко від лінії фронту, але щодня виконують бойові завдання: знищують ворожі дрони і ракети, спостерігають за повітряним простором.

"Розберемо кілька прикладів. Скільки людей обслуговують бойового льотчика? Дуже і дуже багато. А військово-морські сили де, в окопах чи ні? Ми ж на бойових кораблях не плаваємо. Крім морської піхоти є й ті, хто виготовляє морські дрони Sea Baby. Подумайте, потрібні вони чи ні", — коментує військовий.

Але є й інший бік медалі — так звані військові частини "для своїх". Частина з них розташована в Києві і ці військовослужбовці взагалі не були на фронті. Імовірно, там служать діти, родичі та хороші знайомі представників військового командування, міркує офіцер ЗСУ.

"Згадаймо військову частину 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України, де служив актор "Кварталу 95" Олександр Пікалов. Ви думаєте, у нас таких мало?" — акцентує увагу екснардеп.

У Нацгвартії зазначали, що Пікалова призвали на військову службу за призовом під час мобілізації з 28 лютого 2022 по 17 січня 2024 року. Він отримував грошове забезпечення відповідно до інструкції за період проходження військової служби.

Ротацію проводити за рахунок переведення тилових військових на фронт і навпаки треба розумно. Неприпустимо, щоб льотчиків кидали в окопи, а піхотинців ставили керувати установками Patriot, додав Лапін.

Виписували "бойові" для коханок

Офіцер медичних сих ЗСУ каже Фокусу, що в деяких підрозділах командири виписували "бойові" своїм коханкам і знайомим.

"А людина жила в Києві, нікуди не їздила і отримувала свої 100 000 гривень. Це відкрита кримінальна справа, а подібні виписки відряджень — відомий факт. Питання в кількості та якості", — розповів співрозмовник.

Існують і "мертві душі", які числяться в підрозділах, але реально не служать. Корупція в тилових частинах може зводитися до вимоги переведення на безпечні посади: служба в закупівлях, штабах командування або ближче до місця проживання військовослужбовця. Деякі вищі військові чиновники зацікавлені в додатковому доході, тому припинити зловживання вкрай важко.

Фокус раніше писав про корупційний скандал у 77-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ ЗСУ. Дружина військового, який служив у підрозділі і зник безвісти, Тетяна Івчук говорила, що командири вимагали від солдатів від 30 до 70 тисяч гривень щомісяця за невихід на бойове завдання.

Міністр оборони України Рустем Умєров 8 січня заявив про початок очищення системи Міноборони від "недобросовісних учасників". Окремо глава відомства акцентував увагу на корупційній схемі із закупівлі боєприпасів на 1,5 мільярда гривень.