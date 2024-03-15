Обстріли не припиняються: фронт тримається, але ЗС РФ шукають слабкі місця в обороні (відео)

Завдяки неймовірним зусиллям українських героїв лінія оборони залишається статичною і дуже рідко змінюється. Зараз важкі бої йдуть в Новомихайлівці, в районі Мар'їнки, Лиману, Куп'янська, Бахмута, Білогорівки у Луганської області, каже військовий аналітик Роман Погорілий.

Ворог продовжує лізти на Авдіївському напрямку, де ЗСУ вдається тримати лінію оборони попри значні артилерійські обстріли. Зараз окупанти роблять атаки не так медійно, але активно застосовують не тільки гармати, але й ще бойову авіацію. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

За його словами, російські окупанти намагаються всіма силами, в тому числі за допомогою FPV-дронів, вишукувати слабкі місця в обороні Сил оборони України, намагаються перегруповуватися та підтягнути нові сили. Зараз важкі бої йдуть в Новомихайлівці, в районі Мар'їнки, Лиману, Куп'янська, Бахмута, Білогорівки у Луганської області.

"Саме завдяки неймовірним зусиллям українських героїв лінія оборони залишається статичною і дуже рідко змінюється, — каже Погорілий. — Їм в прямому сенсі цього слова доводиться стримувати окупантів ціною власного життя, про що ми не маємо права забувати".

Військовий аналітик зазначає, що на фронті зараз дуже багато уваги приділяється інженерно-фортифікаційним спорудам і розголос суспільства дав свій ефект. Сьогодні активно працюють військові інженери та підрозділи не тільки тилові, а й передові.

Проте все ще є величезна проблема в армії з самим інженерами, які змушені своїми зусиллями з поганим оснащенням та поганими засобами вибудовувати фортифікаційні споруди, зазначає Погорілий. А ще кульгає взаємодія між підрозділами, які повинні вибудовувати це все і планувати

"Наші інженери на передовій лінії — неймовірні, сильні люди, — зазначає експерт. — Попри всі негаразди та проблеми їм вдається успішно виконувати свою роботу, яка дозволяє тримати фронт та вберігати життя солдатів".

Нагадаємо, що 11 березня в Інституті вивчення війни повідомляли, що на Авдіївському напрямку позиційні бої тривали біля сіл Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Невельське. Окупанти мають просування.

14 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що почався процес ротації та заміни частин і підрозділів, що тривалий час виконували бойові завдання на фронті.