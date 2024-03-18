Taurus не передають через шантаж Шольца Кремлем, а TikTok є інструментом пропаганди РФ, — політолог (відео)

Путінський режим боїться, що Україна за допомогою Taurus знищить Кримський міст, але чому сам Шольц боїться погроз Путіна — невідомо, каже політолог Петро Олещук.

Постійні запитання від журналістів щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus так набридли прем'єру Німеччини Олафу Шольцу, що він просто сказав, що не хоче давати цю зброю. Самі журналісти теж втомилися від постійних відмовок Шольца та вирішили, що, мабуть, у нього або є домовленість із Москвою, або його просто шантажує Кремль якимись "ударами помсти по Берліну". Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Петро Олещук.

Він зазначив, що очевидно якісь причини справді є, і підозрює, що німецький канцлер піддається на шантаж із боку Росії, тому що ракети Taurus — це ідеальна зброя для знищення Кримського мосту. Це знають українці, це знають німці, і це знають росіяни, тому погрожують через якісь свої дипломатичні канали.

"Ці погрози з Кремля вочевидь діють, тому що для путінського режиму це питання дуже важливе, бо цей Кримський міст вони перетворили на таке щось дуже значиме з точки зору цього самого режиму, — каже Олещук. — Путінський режим боїться, що ми за допомогою Taurus знищимо Кримський міст, але чому сам Шольц боїться погроз Путіна — не відомо".

Така версія розвитку подій є загальноприйнятою зараз, але, можливо, є інша, серйозніша причина, зазначає політолог. Просто версія про погрози та шантаж видається найімовірнішою.

Щодо можливої заборони китайського сервісу коротких відео TikTok, за яку проголосувала палата представників Конгресу США через загрозу національній безпеці, то, на думку політолога, усе це пов'язано з президентськими виборами. Але в цілому ситуація з постійним "перекиданням м'яча" в бік заборони або в бік дозволу соцмережі на території США зайвий раз говорить про ціну обіцянок політиків.

"Особисто я вважаю, що про TikTok треба подумати не лише в Сполучних Штатах, але і в Україні, тому що в Україні — це впливовий інструмент поширення російської пропаганди, — зазначає Олещук. — Я не можу конкретно сказати, наскільки важливо його заборонити, але те, що це дійсно інструмент пропаганди РФ, — це факт, і треба подумати, що з ним робити".

Нагадаємо, 1 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної цілі де-небудь у Москві".

А глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відгукнулася на пропозицію свого колеги з Великої Британії Девіда Кемерона щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus через круговий обмін із Великою Британією.