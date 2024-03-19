Ядерна зброя — останній козир Путіна: чому Навальна підіграє тирану, — Несвітайлов (відео)

Попри те, що чоловіка Юлії Навальної закатували у в'язниці, у неї не вистачає сміливості на реальну протестну дію. Захід висловиться про нелегітимність Путіна, але продовжить з ним контакти через наявність у РФ ядерної зброї, каже експерт.

Тільки активні російські опозиціонери зі зброєю в руках, на кшталт РДК, Легіону "Свобода Росії" чи "Сибірського батальйону" можуть змінити путінський режим. Після так званих виборів у РФ Заходу доведеться спілкуватись із Путіним навіть не визнаючи його легітимність. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політичний оглядач та експерт Максим Несвітайлов.

За його словами, єдиним дійсно потужним козирем в руках Путіна залишається ядерна зброя. Саме вона, на жаль, робить його політично легітимним на міжнародній арені, тому що хоч в якомусь вигляді, але з ним потрібна комунікація задля збереження хиткої архітектури безпеки.

"Звичайно, публічно Захід вискажеться про не легітимність Путіна, але продовжить з ним контакти, — каже експерт. — Тільки Збройні сили України та російські добровольчі підрозділи зможуть щось реально змінити в цьому аспекті".

В існування так званих "Бойових загонів Навального" Несвітайлов попросту не вірить і вважає їх проєктом ФСБ, який має черговий раз налякати росіян. Це звичайне російське ІПСО, вважає експерт.

"Всім давно відомо, що реальна російська опозиція беззуба, — каже Несвітайлов. — Єдине, на що у них вистачає сміливості — пройти й постояти на виборчих дільницях. При погляді на Юлію Навальну я даюсь диву: твого чоловіка закатували у в'язниці, а ти досі не набралась сміливості відмовитись від боягузливої парадигми російського лібералізму".

На думку експерта, своїми закликами "прийти на вибори та просто постояти" російська опозиція тільки підіграє Путіну, створюючи для нього картинку масовості виборів та явки виборців. Головне, каже Несвітайлов, було б добитись порожніх дільниць, щоб максимально показати безглуздість намальованих результатів. Чи свідомо підіграє Путіну опозиція, чи по своїй дурості — залишається великим питанням, зазначає Несвітайлов.

Нагадаємо, що політолог Віктор Небоженко назвав російські вибори 17 березня акцією з вирішеним результатом.