Терор і тактика випаленої землі. Чи готується Росія до захоплення Сумської області

Бомбардування Сумської області посилилися одночасно з початком боїв у Курській і Бєлгородській областях, а також заявами президента РФ Володимира Путіна про створення "санітарної зони". Півторатонні бомби руйнують будь-які об'єкти, будівлі та укриття. Фокус з'ясував, чи планує ворог новий прорив і до чого готуватися іншим регіонам, що межують з Росією.

Російська армія в березні 2024 року розпочала знищення Сумської області. Щодня регіон обстрілюють ракетами, артилерією та авіабомбами. Уночі та вранці 20 березня ЗС РФ 16 разів обстріляли прикордонні території області, Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила про 65 вибухів. Поліція регіону розповіла про 136 ударів росіян минулої доби по всій області.

Сумщина з 11 до 17 березня переживала найважчі часи з квітня 2022 року, коли окупанти виходили з області, підкреслює начальник служби зв'язків із громадськістю 117-ї окремої бригади тероборони Дмитро Лантушенко.

"У рази збільшилася кількість ударів, кількість прильотів і обстрілів", — зазначив він.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 19 березня заявив , що в населених пунктах, які межують із Росією, знищено від 40 до 50% житлового фонду. Найпотужніших ударів завдає авіація КАБами — за останній тиждень зафіксували 111 таких атак. За день жителі регіону чують до 40 сигналів повітряних тривог, а протягом 12-13 березня війська РФ здійснили 800 обстрілів регіону, виконавши норму шести місяців 2023 року.

Керовані авіабомби (КАБ) майже щодня летять на прикордонне селище Велика Писарівка. Уранці 17 березня було знищено центр цього селища, людей закликали терміново евакуюватися. Наступного дня стало відомо, що із селища евакуювали всіх дітей.

Випалена земля. Путін створює в Сумській області "санітарну зону"

Посилення бойових дій у Сумській області відбувається на тлі рейдів добровольців із "Легіону Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) і "Сибірського батальйону" в Бєлгородській і Курській областях Росії. Українські сили територіальної оборони також пов'я зують посилення обстрілів Сумщини з рейдами добровольців у РФ.

Крім цього, президент Росії Володимир Путін після "перемоги" на виборах глави держави погрожував створенням "санітарної зони" в Україні, щоб відсунути підрозділи ЗСУ. Відстань має бути більшою, ніж радіус дії західної зброї.

Полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що окупанти вже розпочали тактику випаленої землі в Сумській області, створення "санітарної зони". Армія РФ змушує евакуювати цивільних, відводити всі військові частини і підрозділи з прикордонних районів.

"Активне використання КАБ, артилерії знищує все живе, що свідчить про реалізацію злочинного задуму окупантів", — коментує експерт Фокусу.

Між Україною і РФ створюється буфер — дистанція, що не дозволяє ЗСУ вражати цілі в Курській, Брянській і Бєлгородській областях. Селезньов підкреслює, що інтенсифікація ударів по Сумській області — лише початок створення "санітарної зони". Сильні руйнування не дають українським військовим бути присутніми в регіоні, оскільки просто ніде сховатися і створити інженерні фортифікації.

"Вибух після скидання КАБ вагою півтори тонни зруйнує будь-які польові укриття. Схожий сценарій можливий у Харківській області та всіх прикордонних із Росією районах", — попередив аналітик.

Скільки сил потрібно для захоплення Сумської області?

Російські окупанти зовсім не готуються до прориву в Сумську область, її оточення і захоплення. Зараз проводиться класичний терор проти цивільного населення в прикордонній зоні, вважає координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

У Курській, Брянській і Бєлгородській областях зосереджені три угруповання військ: "Курськ", "Брянськ" і "Бєлгород". Останнє — найбоєздатніше, в його складі 17,5 тисяч особового складу, трохи більше ніж 100 танків, 350 бронемашин, понад 450 одиниць ствольної артилерії і близько 50 РСЗВ.

Два інші угруповання "Курськ" і "Брянськ" поступаються за потужністю. У кожному з них — по 16,5 тисяч солдатів, близько 80 танків, 220 бронемашин, 330 одиниць ствольної артилерії і близько 20 РСЗВ. Усі три групи розтягнуті вздовж кордону, а не згруповані для швидкого прориву, вказує Коваленко.

"Угруповання "Бєлгород" зараз зайняте якимись проблемами, що виникли у зв'язку з поверненням на батьківщину груп репатріантів. Розглядати його як ударну силу в напрямку Сум не варто. Для оточення міста або початку міських боїв, має бути зосереджено ще до 300 тисяч сил, плюс резерв", — зауважив експерт.

Нагадаємо, військові ЗСУ зайняті зміцненням першої та другої ліній оборони в Сумській області. Це робиться для того, щоб диверсійно-розвідувальні групи з Росії не змогли проникнути в регіон.

Фокус 14 березня писав про нанесення ракетного удару по радіотехнічних об'єктах у прикордонній зоні Сумської області. Телебачення і радіозв'язок фактично перестали працювати, також були перебої з мобільним зв'язком.