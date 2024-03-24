Із грижею та артрозом — у бойові частини: до чого призведе скасування категорії "обмежено придатний"

Парламентарії скасували категорію "обмежено придатний". Тепер військовослужбовців, незалежно від стану здоров'я, зможуть направляти в бойові частини. Фокус розбирався, як це вплине на мобілізацію.

Народні депутати 21 березня скасували категорію "обмежено придатний", не чекаючи голосування в другому читанні за законопроєкт про посилення мобілізації. Для цього парламентарії підтримали документ "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист". Він стосується низки наявних законів, зокрема "Про військовий обов'язок і військову службу".

Не служили в бойових частинах

За інформацією "Судово-юридичної газети" (СЮГ), парламентарії виключили з документа таке поняття, як "обмежено придатний". Тепер у чоловіків із цією позначкою є дев'ять місяців, щоб повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і отримати новий висновок про придатність або непридатність до служби.

У СЮГ уточнюють, що нові зміни стосуються приписної комісії — тепер вона не зможе написати "обмежено придатний у воєнний час" у рішенні про взяття на військовий облік, а також медкомісії, яку за станом здоров'я проходять офіцери та інші військовослужбовці (мобілізовані, контрактники, резервісти). Вони теж не зможуть вказати категорію "обмежено придатний у воєнний час" у своєму висновку.

Хоча статус "обмежено придатний у воєнний час" не був підставою для відстрочки від мобілізації, ця відмітка звільняла людину від служби в бойових частинах, про що неодноразово згадували в ТЦК та СП, агітуючи військовозобов'язаних оновлювати свої дані у військкоматах.

У наказі Міноборони № 402 зазначено хвороби, які звільняють "обмежено придатних" військовозобов'язаних від служби в десантних військах, морській піхоті, плавскладі флоту, спецспорудах. Серед захворювань різні ступені грижі, псоріаз, артрози, проблеми зі щитоподібною залозою, доброякісні пухлини, проблеми із зором.

Якщо військово-лікарська комісія ставила позначку "обмежено придатний", бійців направляли для проходження служби до штабів, ТЦК, навчальних закладів. Однак після того, як нардепи 21 березня внесли зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", скасувавши цю категорію, військовозобов'язаним доведеться повторно пройти військово-лікарську комісію й отримати новий висновок, що докорінно змінить підхід до мобілізації, вважають експерти.

Із грижею — у бойову частину

Адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Микола Максимов зазначає, що раніше статус "обмежено придатний" пом'якшував ставлення військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Людина знала, що за станом здоров'я не потрапить до штурмових загонів, а тому менше зазнавала стресу перед походом до військкомату.

Тепер законодавці поставили питання руба: або військовозобов'язаний "не придатний" і тоді його списують з обліку. Але як показує практика, такий висновок практично неможливо отримати після проходження ВЛК, навіть за наявності захворювань. Або людина "придатна" і відправляється на службу туди, де потрібні бійці.

"У мене зараз багато клієнтів, яких мобілізували і скерували в десантно-штурмові війська, незважаючи на стан здоров'я. В одного з них проблеми зі спиною, і він зараз намагається пройти повторну ВЛК. Думаю, що для таких випадків залишать поняття "не придатний" або "обмежено придатний" до проходження служби в конкретних видах військ. Тоді людина, яку визнали "придатною", незважаючи на стан здоров'я, після того, як потрапить до частини і зрозуміє, що не може проходити службу, подасть рапорт, і після повторної ВЛК її можуть перевести", — міркує в бесіді з Фокусом Максимов.

Експерт додає, що новими змінами до закону військово-політичне керівництво країни намагається "розморозити" резерв військовослужбовців, які отримали після проходження ВЛК статус "обмежено придатні" і не можуть проходити службу в бойових частинах.

"Вони не знають, як запустити процес. Мобілізували майже мільйон людей, а на лінії фронту до 250 тисяч. Де решта? Багато "обмежено придатних", і влада не знає, як із ними вчинити. Хочуть усіх перевірити ще раз і визнати "придатними". А далі, якщо людина скаржитиметься на стан здоров'я, вона може подати рапорт на повторну ВЛК, і нехай сама домагається переведення. У такому разі більшість військових будуть "придатними", а за "обмежену придатність" битимуться вже в бойових частинах", — додає експерт.

Юрист Ростислав Кравець вважає, що поки незрозуміло, як зміни працюватимуть на практиці. Законодавцям ще належить ухвалити додаткові нормативні акти, щоб врегулювати юридичні тонкощі. Однак із великою ймовірністю військовозобов'язаних, у яких була позначка "обмежено придатний", визнають "придатними" після проходження ВЛК. І велике питання, чи враховуватиме командир частини, куди направлять такого бійця, особливості стану його здоров'я, навіть якщо вони й будуть прописані додатково у висновку ВЛК.

"На жаль, це призведе до негативних наслідків. В Указі Міноборони 402 передбачена категорія "обмежено придатний" для людей, які не можуть повноцінно виконувати бойові завдання. А законом таку категорію скасовують. І незрозуміло, що тепер буде з людиною, у якої грижа в хребті, і вона не може підняти більше 5 кг. А таких випадків багато. Зараз у такої людини є позначка "обмежено придатний". І командири вирішують, де їх задіяти. Якщо він пройде комісію знову, його визнають "придатним"? Не думаю, що в такий спосіб можна посилити мобілізацію", — міркує в бесіді з Фокусом Кравець.

Раніше член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський уже заявляв, що такого терміна як "обмежено придатний" у законопроекті про мобілізацію справді не буде. Військовозобов'язані матимуть два статуси — придатний або непридатний. Таким чином, можна буде поповнити лави ЗСУ та сформувати підрозділ резерву.

Нагадаємо, нардепи два місяці не можуть ухвалити в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. 12 березня парламентарії тільки почали розглядати правки до документа, яких налічується близько чотирьох тисяч .

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