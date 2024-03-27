Удари РФ по газосховищах. Чи може Україна залишитися без газу і чому мовчить Захід

Українська газова інфраструктура стає новою ціллю армії РФ. Під ударами опинилися великі об'єкти "Нафтогазу" поблизу кордону з Євросоюзом. Те, що сталося, мало викликати осуд західних партнерів, але поки що належної реакції не було. Фокус розбирався, чому удари по важливих цілях залишаються без уваги.

Уперше за час війни Росія обрала цілями великі об'єкти газової інфраструктури на Західній Україні. Під час ракетних ударів 22 і 24 березня було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу".

Російські ресурси пишуть, що основною ціллю крилатих ракет і аеробалістичних "Кинджалів" був газообмінний пункт №3 неподалік від Стрия Львівської області. Ліквідація наслідків атаки триває, але критичних пошкоджень немає. Частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, але резервних потужностей поки що достатньо, запевняв голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Варто зазначити, що в грудні 2022 року російські ракети завдали ушкоджень 350 об'єктам української газової інфраструктури. Збиток газовидобувним потужностям оцінювали приблизно в 700 мільйонів доларів. Тоді під ударами були здебільшого об'єкти у східних регіонах.

Помста за атаки по НПЗ. Чи витримають ПСГ удари ракетами

Очевидно, збереження магістральних газопроводів і газової інфраструктури раніше було неписаним правилом ведення бойових дій, і росіяни намагалися його не порушувати. Загроза для газової інфраструктури до березневих ударів була в основному в прифронтових регіонах.

Цілком імовірно, що інфраструктура українських підземних сховищ газу стане новою метою для атак російської армії. На тлі обстрілів ПСГ заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Газотранспортні мережі набагато важче зруйнувати, ніж енергооб'єкти. Багато газопроводів проходять під землею, а ПСГ витримають навіть середній за потужністю ядерний вибух, підкреслює в бесіді з Фокусом ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Росія знає, що в Україні зосереджено багато газових сховищ. Такі цілі цікаві їм як помста за багаторазові й успішні атаки дронами по нафтосховищах і переробних заводах. Горіння мільярдів кубів газу залишиться в мріях росіян, адже ПСГ надійно захищені", — розповідає експерт.

Гетьман запевняє: цивільні та військові в Україні без газу не залишаться завдяки власному видобутку, іншим газосховищам і поставкам з Європи.

Сигнал Європі та США?

Росія посилає потужний сигнал Європі, завдаючи ударів по українських газосховищах. За ідеєю, Заходу варто жорстко реагувати на подібні удари, сказав Фокусу політолог-міжнародник Максим Ялі.

"Росіяни показують, що Україна — нібито небезпечна країна-транзитер і краще доставляти газ через "Турецький потік", — зазначив він.

За даними джерел британської газети Financial Times, США закликали Україну відмовитися від ударів по російських заводах через збільшення цін на нафту. Інша причина занепокоєння Вашингтона — відповідні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка потрібна Заходу.

Досить слабку реакцію США на обстріли українських ПСГ експерт пов'язує з тим, що адміністрація президента США Джо Байдена зайнята прорахунками ризиків зльоту світових цін на енергоресурси. Меркантильні міркування часто заважають об'єктивній оцінці ситуації.

"Байден боїться втратити голоси виборців, тому Вашингтон і закликає припинити удари [по російських НПЗ]. Нам же від політичних заяв, як то кажуть, ні холодно, ні жарко. Адекватна відповідь одна — надання Києву додаткових систем ППО", — підсумував експерт.

Часті "позаштатні ситуації" на російських НПЗ можуть обернутися нестачею палива на внутрішньому ринку, що вигідно Україні у військовому плані. Але за такого сценарію РФ продовжить реалізацію стратегії помсти.

"Не варто шукати в російських атаках глибинний і продуманий сенс. Вони дивляться: Україна атакує наші нафтові об'єкти, чим же ми відповімо? ТЕЦ у Харкові та газосховища в західних регіонах — ось і все пояснення. Атомні електростанції ЗС РФ поки не наважаться чіпати", — пояснює Фокусу політолог Петро Олещук.

Євросоюз відчує удари по українських ПСГ у разі їх багаторазовості, але все ж таки європейці активно диверсифікують постачання. Глобально змін у структурі забезпечення газу чекати не варто, резюмував політолог.

Нагадаємо, компанія "Нафтогаз" у 2024 році хоче розширити потужності та запустити нові газові свердловини. Також заплановано збільшення видобутку природного газу на пів мільярда кубометрів.

Постачальники газу раніше визначили тарифи на надання послуг населенню у квітні 2024 року. Нафтогаз пропонує фіксований тариф — 7,96 гривні за кубометр.