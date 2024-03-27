"Закрутять гайки" і перетворяться на давню азійську державу: Швець про теракт у Москві (відео)

За словами політичного оглядача, в соціумі РФ почалось просування жорстокості на рівні середньовічної азійщини. Звичайно, посилиться тиск на мігрантів, але без них економіка РФ ризикує впасти.

Своєю показовою жорстокістю до затриманих, яких підозрюють у стрільбі в "Крокус Сіті Хол", Росія демонструє, що остаточно скочується у древню азійську деспотію. Але це не допоможе запобігти можливим майбутнім терактам з боку ІДІЛ, бо Кремль наочно показав, що його поліцейські, які тікають з місця подій, і оперативність спецпризначенців, що дали змогу бойовикам завершити операцію та втекти, ні на що не здатні. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політичний оглядач Леонід Швець.

Він зазначає, що про можливість подібних подій у РФ говорили ще у 15–16 роках, адже навіть у Європі не змоги запобігати терактам ІДІЛ. Для цієї організації немає кордонів і вони налаштовані, щоб увесь світ, включно з ісламськими країнами, жив за законами халіфату.

"Ще сім років тому стало зрозумілим, що ісламський тероризм дуже специфічний і якщо він перекинеться на Росію, то це буде мати дуже погані наслідки, — зазначає Швець. — Всім було зрозуміло, що РФ — дуже корумпована країна і на прикладі "Крокусу" всі побачили, як тікає поліція разом з глядачами, а спецназ приїжджає через годину, давши змогу терористам закінчити свою справу. І це у Москві! А що буде в умовному Красноярську?".

Як зазначає політичний оглядач, треба розуміти, що ІДІЛ взагалі не дружить зі світськими державами та й з не світськими теж не дружить. За поглядами організації, у світі має бути тільки одна загальна на весь світ держава Аллаха, за принципами Аллаха і за законами халіфату.

"Тому для них ворогами є навіть ісламські держави, які, на їхню думку, єретики, хоч і мусульмани, — зазначає експерт. — Саме "не такі" мусульмани є більшими ворогами, ніж християни, бо останні просто "невірні" і з ними все зрозуміло".

Після цього теракту, на думку Швеця, Росія остаточно почне "закручувати гайки", а в соціумі почнеться просування наративів азійських принципів середньовіччя. Звичайно, посилиться тиск на мігрантів, без яких, насправді, РФ ризикує економічно, бо саме мігранти виконують всю непопулярну роботу.

"Сьогоднішня демонстрація жорстокого поводження із затриманими, відрізання вух і катування, свідчить про методи, якими тепер будуть користуватись правоохоронні органи РФ, — зазначає Швець. — Навіть в часи боротьби з ічкерійцями така поведінка приховувалась, а тепер наявно демонструється в російському соціумі. Це чітке наслідування ось цієї "кувалди Пригожина" чи "мочити у сортирі" від Путіна".

Ця демонстративна жорстокість — ще одна ознака повороту на древній Схід, який всі побачили після перевиборів Путіна, який нібито отримав аж 88%, каже Швець. Це азійська деспотія, що вимагає не просто визнання, а підкорення. Тепер у РФ мало визнати владу, треба пасти перед нею ніс і боятися.

Нагадаємо, слідчий комітет РФ і Володимир Путін раз по раз повторюють, що до теракту причетна Україна. Водночас США зазначають, що за напад відповідальні члени ІДІЛ — про це росіянам повідомляли за три тижні до атаки.