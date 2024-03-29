"Відключення" Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей: енергетики назвали майбутні сценарії ракетних ударів РФ

Часті удари російської армії по енергооб'єктах України призвели до введення графіків відключень електрики. Цілями все частіше стають об'єкти генерації, включно з найбільшими гідроелектростанціями. Опитані Фокусом фахівці у сфері енергетики впевнені, що РФ перейшла до тактики "вимкнення" великих міст.

Збройні сили Росії в ніч на 29 березня здійснили четвертий за місяць масований ракетний удар по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено об'єкти у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях, у деяких регіонах застосовували аварійні відключення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мета атаки — об'єкти генерації електроенергії. Енергетики та рятувальники намагаються ліквідувати наслідки, поінформував глава Міненерго Герман Галущенко.

Компанія "Укренерго" заявила про введення графіків аварійних відключень електрики в Дніпропетровській області. Також тривають погодинні відключення в Харківській області. У ДТЕК підтверджують серйозні пошкодження обладнання на трьох теплоелектростанціях. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія понад 160 разів обстрілювала теплоелектростанції компанії.

Крім цього, під ударом опинилися об'єкти "Нафтогазу", але компанія запевняє, що серйозних пошкоджень не було.

Надія на сонячні батареї: у якому стані енергосистема України?

Через масштабні російські атаки енергосистема України зазнала сильних руйнувань. За оцінками директора компанії YASNO Сергія Коваленка, внаслідок обстрілів 22 березня ДТЕК втратила 50% об'єктів генерації. Скільки потрібно часу і грошей на відновлення, досі з'ясовують.

Також було виведено з експлуатації найбільшу гідроелектростанцію України ДніпроГЕС. Об'єкти генерації і раніше були ціллю армії РФ, але зараз ворог впритул зайнявся відключеннями Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей, каже Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Коли під ударами перебувають найбільші ТЕС і ГЕС, уся енергетична система України опиняється на межі стабілізаційних відключень. У Києві, Львові та в інших містах можливі перерви з подачею електрики.

Загалом, за оцінками експерта, після масованих обстрілів дефіциту потужностей не спостерігається. Енергосистема збалансована за рахунок імпорту, але Харківська, Дніпропетровська та Одеська області недоотримують потужності через руйнування високовольтних підстанцій, додає експерт.

"Надія більше на імпорт, сонячні та вітрові електростанції після збільшення світлового дня. Але питання, наскільки альтернативні джерела енергії перекриють руйнування. Усе залежить від інтенсивності атак", — пояснює Омельченко.

Провісник літнього наступу? Чому РФ "добиває" енергооб'єкти України

Справжня мета ракетних ударів армії РФ полягає у фактичному відключенні великих міст України. Однак реалізується вона із запізненням. Українцям варто очікувати продовження обстрілів, але їхня частота залежатиме від наявності боєкомплекту, підкреслює в бесіді з Фокусом координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександра Коваленко.

"Паузи між ударами збільшилися до п'яти днів, що свідчить про обмеження формування боєкомплекту. Але все це не скасовує факт нанесення ударів по центральній, північній і західній частині країни", — пояснює аналітик.

Ракетні удари не призведуть до руйнувань українських ГЕС, тут потрібна зброя, яку можна порівняти з тактичними ядерними зарядами. Звичайні ракети здатні порушити структуру, створити небезпечні екстремальні ситуації, але на руйнування рівня Каховської ГЕС розраховувати не варто, додає фахівець.

При цьому Коваленко не схильний вважати, що удари по енергетиці — провісник великого літнього наступу росіян. Після осінньо-зимової компанії 2023-2024 років ЗС РФ виснажені, особливо після боїв за Авдіївку. Зараз окупанти відновлюють боєздатність — не тільки людський, а й механізований ресурс.

"Масштабна наступальна компанія найближчим часом нереальна. Але це не означає, що Росія не піде в локальні атаки. У другій половині 2024 року вони цілком можуть зібрати ресурс для наступу на Часів Яр, Куп'янськ або в районі Вугледара. Але аж ніяк не для оточення Харкова, як пишуть деякі видання", — резюмував аналітик.

Нагадаємо, під час ракетної атаки в ніч на 29 березня армія РФ вдарила по Львівській області двома ракетами "Кинджал". Голова Львівської ОВА Максим Козицький визнав, що ракети збити не вдалося.

Міністерство енергетики України просило не розголошувати подробиць наслідків обстрілів РФ. Детальні відомості про руйнування лише допоможуть росіянам планувати подальші удари.